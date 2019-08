Raquel Argandoña y su sorpresivo regreso a Canal 13: “Cuando los jefes y los compañeros te tienen buena, todo fluye”

"No voy a hablar de lo que pasó anteriormente. Esto es una nueva etapa…, estamos en otra y estoy absolutamente feliz de entrar a 'Bienvenidos’, porque es un equipo en el que me siento muy cómoda”, dice Raquel Argandoña respecto a su sorpresivo regreso al matinal de Canal 13, a sólo dos meses de haber sido despedida.

La noticia fue dada a conocer durante la emisión de ayer del espacio conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, quienes además de anunciar su retorno revelaron que no volvía sólo como penalista, sino que se sumaría a la conducción.

"Siempre he sido como del ’13’…, así que rico, rico volver y como coanimadora, pero también voy a tener un proyecto estelar”, señala sobre las condiciones de su regreso a la señal de Inés Matte Urrejola, donde firmó por un año tras sostener conversaciones con la plana ejecutiva, ahora liderada por Max Luksic, en varias cenas de negocios.

“Lo único que puedo decir es que todo fue muy grato. Me han acogido súper bien, José Miranda (nuevo director de programación) también…, y ustedes saben, cuando los jefes y los compañeros te tienen buena, todo fluye. Y si me ofrecen un trabajo que a mí me agrada y me tinca, lo hacemos. Esto fue idea de ellos y me pareció fantástico”, declara.

Raquel Argandoña dejó Canal 13 a comienzos de junio pasado y rompió su silencio al respecto con un video que publicó en el debut de su canal de YouTube. “Me despidieron porque a un alto ejecutivo, el que manda en Canal 13, no le gustan las mujeres con personalidad. Yo sabía que tenía más o menos los días contados”, dijo en aquel entonces, en alusión directa a Javier Urrutia, el director ejecutivo que renunció el 20 de junio pasado. Su salida cambió varias cosas al interior de la ex señal católica y, de paso, reabrió las puertas a la otrora lectora de noticias. Según ella, el apoyo del público fue clave en esto.

"Me gusta estar en contacto con la dueña de casa, con la gente, y yo creo que los seguidores me ayudaron mucho a volver. Son responsables de esto como en un 70 por ciento, creo yo”, dice la mujer que, confiesa, preparó su reincorporación en el más absoluto secreto; tanto, que ni su hija ni su madre sabían de esto.

“Tenía un compromiso con el equipo del canal…, por eso se lo dije hoy a mi mamá y la Kel, y no lo podían creer”, cuenta Argandoña. Añadiendo que su conocida hija le hizo una sola solicitud tras enterarse. “La Kel me dijo ‘mamá, ahora más que nunca tienes que continuar con tu canal’…, así que mi canal de YouTube no lo dejo por ningún motivo. Eso sí, ahora obviamente soy rostro del ’13’…, pero siempre he sido directa y siempre voy a ser la misma”, sentencia.

