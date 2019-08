Tras denuncias en su contra: cancelan presentación de Plácido Domingo en Filadelfia

Tras ser revelado hoy el testimonio de nueve mujeres que afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte del tenor, Plácido Domingo, ya comenzaron las funas en su contra.

Hace instantes, la Asociación de Orquestas de Filadelfia, en Estados Unidos, emitió un comunicado relacionado al tenor español.

"La Asociación de Orquestas de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que aparezca como parte de su concierto de la noche de estreno el 18 de septiembre de 2019. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro, solidario, respetuoso y apropiado para la Orquesta y el personal, para artistas y compositores colaboradores, y para nuestro público y nuestra comunidad. La información sobre los artistas de la inauguración y los cambios en el programa se anunciarán en una fecha posterior", reveló la organización en su cuenta de Twitter.

The Philadelphia Orchestra Association has withdrawn its invitation to Plácido Domingo to appear as part of its Opening Night concert on September 18, 2019. pic.twitter.com/5wJXkuhI8t

— PhilOrch (@philorch) August 13, 2019