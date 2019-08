Christell Rodríguez se quebró en pantalla tras ser destrozada por su participación en el "Gran Rojo": aseguró que era por otro motivo

Hace unos días, Christell Rodríguez se incorporó a la competencia del "Gran Rojo". El lunes debutó, pero no obtuvo una muy buena calificación. El jurado le puso nota 5,3 y le dijeron que había desafinado en algunas partes de la canción que interpretó. La cantante está en capilla con la nota más baja hasta el momento.

En el capítulo de ayer, Christell se vio muy efectada. Cuando Roberto Van Cauwelaert le preguntó cómo se sentía, ella no quiso referirse al tema. Sin embargo, su compañero Rodrigo Canobra habló por ella.

"Yo tuve la posibilidad de hablar un poquito más con Christell. Estar en capilla a todos nos afecta, pero su mayor pena y tristeza hoy día es que recién se está enfrentando, como nueva participante del programa, a lo difícil que puede llegar a ser el ataque tan gratuito en las redes sociales. Entonces, ha sido un día difícil para ella porque recién se está adaptando a este sistema al que uno no está acostumbrado", sostuvo el bailarín.

Más tarde, la joven artista rompió el silencio y se refirió a lo que la tenía tan afectada. Dijo que era algo "netamente personal. Me lo estuve aguantando todo el día, por eso me quiebro fácilmente. No voy a dar detalles porque en realidad es algo que no me debería afectar, pero uno cuando se enfrenta a ciertas cosas también llega un punto de quiebre. Lamentablemente me tocó quebrarme ahora y no quería. Me carga llorar en pantalla", comenzó diciendo.

Además, aclaró que su emoción no se debe a la competencia ni por estar en riesgo de eliminación. "La capilla es una instancia donde uno puede aprender mucho, además que la vista es genial. Así que no hay nada que decir. Pero estoy bien. Es algo netamente personal que me tiene un poco bajoneada pero mañana ya voy a estar bien", señaló Rodríguez.

"No está relacionado con la competencia. Obviamente es difícil, lo tengo súper claro. También sé que me la puedo, humildemente lo digo, porque llevo muchos años luchando por una oportunidad. Lo voy a seguir haciendo, porque es lo que amo. No es relacionado con la competencia. Es algo externo. Sí se relaciona con mi exposición, pero también es personal, es algo que a mí me cuesta todavía. Estoy creciendo también en ese sentido", agregó la intérprete de "Mueve el ombligo".

"Respecto a la competencia, obviamente la presentación de ayer pudo ser mejor. Lo tengo muy claro, yo soy súper perfeccionista conmigo misma. Pero para eso estoy aquí, para aprender, para caerme y volver a levantarme o sino no tendría sentido estar acá", concluyó.

La emoción de Christell no pasó desapercibida entre los televidentes y comentaron el momento en Twitter. Los seguidores del programa de talento le enviaron apoyo e hicieron un llamado a evitar los ataques por redes sociales.

aun se rien del "me duele la guatita" de christell??? aun no se dan cuenta que la sobre explotaban cuando era una niña? no es un tema para burlarse #GranRojoTVN — Paulina 🥀 (@Paulinamstv) August 13, 2019

Debe ser super difícil para Christell estar en esa posición, ya q es nueva. Además la molestan mucho. Que desconsideración, es algo q no debiera de darse. Fuerza Christell!!! 🥰🥰 #GranRojoTVN — gaby (@abbusebastian) August 13, 2019

Considero que Christell es súper fuerte para enfrentarse a los problemas que la aquejan. Estar en pantalla y recibir comentarios negativos gratuitamente no es fácil, y es bacán que puedan superar los estándares de la sociedad

#GranRojoTVN — Kati (@KaatiAlarcon) August 13, 2019

#GranRojoTVN No soy fans de rojo, pero me parece magnífico q invitarán a Christell a competir, se merece la oportunidad, pero no entiendo la envidia de la gente. Cuál es la necesidad de apagar una estrella tan brillante. Fuerza Christell, no dejes de brillar! — Sasami Hanatsuki (@SasamiHanatsuki) August 14, 2019

Vi lo que dijo Christell hoy, y me sorprendió lo madura y sinceras de sus palabras, ojalá la gente deje de molestarla uwu

🙁 #GranRojoTVN — Diego Alejandro (@DiegoPalmaZamor) August 14, 2019

Hoy me tocó ver un sin fin de descalificaciones hacia Christell, y no precisamente por su voz… Basta de estar criticando cuando lo hacen con el afán de herir, si no es netamente profesional, se deben callar #GranRojoTVN — 𝓜𝓲𝓵𝓪 🌸 (@milatomlinsun) August 13, 2019

sigo diciendo, christell se expuso demasiado pronto a críticas aunque igual es admirable pero en fin. Uno como televidente siempre va a criticar lo que ve, unos más pesadamente que otros pero siempre será así 🤷‍♀️ #GranRojoTVN — Clau*-* (@claudiiabastias) August 13, 2019

#GranRojoTVN como puede existir gente burlandose de christell diciendole "le duele la guatita?", wn en ese entonces ella sufria sobreexplotación infantil, hay que ser imbecil para reirse de eso — Fran👑 (@fraan_HP) August 13, 2019

Christell es un gran talento..ella no está así por lo de la capilla,si no por la gente ociosa que se burla de su peso..solo decir,que la aplaudo por lo buena cantante que es y por lo buena comunicadora ..Vamos Christell ignora a los ociosos mala onda y mala clase. #GranRojoTVN — Marcela Lopez (@jm_marcela) August 14, 2019

