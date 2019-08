"La Sirenita": confirman que Harry Styles será el próximo príncipe Eric

Los protagonistas en la versión live-action de “La Sirenita” ya están confirmados, pues este martes reveló que Harry Styles dará vida al príncipe Eric.

De acuerdo con The DisInsider, el cantante ya firmó para ser la pareja de Halle Bailey en la cinta de Disney.

Según reveló ese medio, el exintegrante de One Direction se ha sumado oficialmente al proyecto fílmico. Aunque aún no se sabe fecha de grabaciones.

i can't believe i'm going to watch the little mermaid with harry styles as prince eric

Asimismo, se ha dado a conocer que la banda sonora de la película original se está adaptando para que el artista británico interprete varias canciones en la cinta.

Hasta el momento la noticia ha causado mucha alegría en sus redes sociales. Sobre todo porque esto representa un nuevo paso en la carrera actoral el cantante.

Aunque todavía falta la confirmación de otros personajes de la película, como Úrsula, pero los rumores apuntan a que será Melissa McCarthy.

La cantante y actriz que interpretará a la nueva "sirenita", Halle Bailey, se pronunció sobre las críticas que ha generado su presencia en esta película cuando fue entrevistada por la revista Variety.

"Estoy solo agradecida y no le presto atención a la negatividad. Solo siento que este rol es algo más grande que yo, más importante. Y que va a ser hermoso. Solo estoy emocionada de formar parte de esto", expresó.

Halle Bailey on her new #LittleMermaid role: "I don't pay attention to the negativity; I just feel like this role is something bigger than me" https://t.co/pidgYYQ0lw pic.twitter.com/rmUxbFSuYY

— Variety (@Variety) August 7, 2019