El célebre actor estadounidense Peter Fonda falleció este viernes a los 79 años

Lamentablemente, un ícono de Hollywood falleció este viernes. Peter Fonda, actor y guionista, dejó este mundo a los 79 años.

De acuerdo a la información aportada por TMZ, el intérprete falleció en Los Ángeles, California. Esto, tras perder la batalla contra un cáncer pulmonar.

Peter es hermano de Jane Fonda, e hijo de Henry Fonda. A través de un comunicado, la familia del actor lamentó su deceso.

"Es uno de los momentos más tristes de nuestras vidas, no podemos encontrar las palabras apropiadas para expresar el dolor en nuestros corazones”, escribieron.

Cabe destacar que el papel más icónico de Fonda fue en “Easy Rider”, cinta que lo llevó a ser nominado al Oscar por mejor guión.

Y aunque Peter nunca alcanzó el estatus de su padre o incluso de su hermana mayor, el impacto de esta película, que acaba de celebrar su 50 aniversario, fue suficiente para consolidar su carrera.

Por su parte, las redes sociales reaccionaron de manera inmediata a la trágica noticia. Así, rápidamente comenzaron a aparecer mensajes de despedida para el actor.

¿Cómo no voy a echar en falta a alguien como Peter Fonda? pic.twitter.com/ilmJ8hsigz

Adiós al icónico Peter Fonda, por siempre unido a su contracultural personaje de EASY RIDER (BUSCANDO MI DESTINO). Chico Corman (LOS ÁNGELES DEL INFIERNO, THE TRIP, LUCHANDO POR MIS DERECHOS…), estuvo también en HISTORIAS EXTRAORDINARIAS, THE LAST MOVIE… pic.twitter.com/fHxR29rNjA

— Fausto Fernández (@faustianovich) August 16, 2019