Actriz que hizo de Melisandre en "Game of Thrones" reconoció que ni ella sabía de qué se trataba su personaje

Parece que acaba de surgir un nuevo furor por "Game of Thrones". Pero esta fiebre no es detonada por la nostalgia, sino por la obsesión de seguir atacando o seguir justificando todo lo que sucedió en la complicada temporada final.

Ya vimos a un director intentar defender la controvertida escena de Arya con el Night King, y no ahora, sin esperarlo, de la nada, llegó la propia Melisandre, Carice van Houten, a revelar que ni siquiera ella tenía idea de qué iba su personaje.

Melisandre en "Game of Thrones"

En una charla con la gente de The Wrap la actriz fue sincera y reveló al mundo que en realidad el sentido, lógica y construcción de su personaje a veces ni ella lo entendía. Lo que hacía que fuera un poco a ciegas al momento de interpretar a la mujer roja:

"Sé que hay libros, pero no quería confiar en ellos, así que me quedé con los puros guiones. Pero cada vez que quería saber algo sobre lo que iba a suceder, no podían decirme mucho. Así que ella también fue un misterio para mí. Aprendí a disfrutar todo sin saber", dijo.

"Supongo que me habría interesado aprender un poco sobre su pasado", agregó.

Carice admite que era "muy difícil" descifrar a Melisandre para interpretarla. Pero al mismo tiempo, eso es lo que la hizo misteriosa e interesante.

Al final, funciona como una invitación a los fans para que no sean tan quisquillosos. Aunque tampoco niega que basándose sólo en el material de los libretos era complicado sentir a "Game of Thrones" como algo redondo y consistente.