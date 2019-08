Creador de "Game of Thrones" y final de la serie: "No puedes complacer a todo el mundo"

El escritor de la novela de "Game of Thrones", George R.R. Martin, habló con el medio The Observer, y afirmó que a pesar de las críticas recibidas por los fanáticos sobre la adaptación de la última temporada de la historia, él seguirá trabajando en nuevos relatos.

"No creo que 'Game of Thrones' haya sido muy buena para mí, porque lo que tendría que haberme acelarando, en realidad me frenó", reveló Martin sobre la serie televisiva. Además agregó que "ahora que la serie ha terminado es liberador, porque ahora puedo seguir mi propio camino".

Respecto al final de la serie, George R.R Martin fue claro respecto a las críticas recibidas. "El final de "Game of Thrones" no va a cambiar para nada mi próximo libro…cómo decía Rick Nelson en 'Garden Party', una de mis canciones favoritas, no puedes complacer a todo el mundo, así que tienes que hacerte feliz a ti mismo", expresó al medio citado.

