Rescatista responde a Ignacio Lastra: "Pensé que habías cambiado"

Una de las revelaciones más polémicas del programa de conversación fueron las del ex chico reality Ignacio Lastra. El joven que hace dos años resultase con el 90% de su cuerpo quemado, en un accidente de tránsito, le quitó mérito a los cuatro rescatistas que lo socorrieron. Cabe indicar, que dicha ayuda fue vital para que Lastra pudiese sobrevivir.

"Pregunté, ¿quién me sacó? Y me dicen, 'máster, tu saliste solo'. Yo entré en un estado de ira porque cuando demostré ser Superman me lo quitaron. No sé como mierda salí, no me acuerdo de nada. No le quiero quitar mérito a los chicos que aparecieron, pero en esa escala es una gran diferencia", reveló el modelo en "Podemos Hablar"sobre una conversación que sostuvo con un paramédico .

La revelación no fue del agrado de uno de los cuatro rescatistas que ayudaron oportunamente a Lastra. Francisco Pacheco, por medio de sus redes sociales, salió a criticar al ex participante de "¿Volverías con tu Ex?".

"Me topé con un programa llamado PH en CHV ahora. Perdón, pero decir, ‘salí solo’ es desmerecer la ayuda brindada. Pensé que tú soberbia había cambiado, pensé que serías otra persona, pero me equivoqué”, publicó. Además agregó "una pena señor Lastra, quizás también se sacó usted la ropa, esquivó las piezas vehiculares, se hecho tierra en sus genitales camino a la ambulancia y como dice, se fumo un puchito”, escribió

Pacheco fue más allá en contra de Ignacio y afirmó "eres un irresponsable por tu actuar del momento y por tus comentarios de hoy en TV. Sigues y seguirás siendo lamentablemente una persona no correcta. Repito que es una pena pero aún así, no me arrepiento de haber puesto mi vida en peligro por salvar la tuya”.

En tanto remató diciendo que “espero sigas recuperando más que físicamente, psicológicamente, y entiendas que el mundo no gira en torno a tus mentiras y dichos televisivos que lo único que logran es seguir lucrando en base a mentiras".

Francisco Pacheco indicó a La Cuarta que tanto él como los otros tres rescatistas están muy molestos con sus declaraciones y que no quieren saber más del tema.

Sigue leyendo