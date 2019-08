Pamela Díaz aclara los rumores: "Efectivamente estoy separada"

Hoy en el programa "Tu Vida, Tu Historia", Pamela Díaz fue la invitada estelar, y en conversación con Jean-Philippe Cretton y Camila Recabarren, la animadora "Viva La People" se confesó.

Todo empezó cuando el animador del espacio, le preguntó por su situación, y Díaz fue concreta. "No he hablado porque no he tenido ganas, ha sido un proceso complicado, porque hay niños de por medio. Efectivamente estoy separada. No lo quería decir antes, porque no tenía ganas, no lo sentía, y porque no correspondía, estaba recién saliendo de la casa", reveló Pamela.

En tanto, Diaz, sostuvo que no ha sido un proceso fácil porque lo más difícil de tomar la decisión, fueron sus hijos. "Lo pensé mucho, le di muchas vueltas. Cuando lo hago, no hay vuelta atrás. Habían meses que nadie sabía nada, pero ustedes (su equipo), ya lo sabía", precisó.

Respecto a la decisión y los rumores, Pamela, fue enfática. "Creo que si tomé esta decisión fue porque lo sentía. A veces me tomo el tiempo, por el mismo hecho de la familia, nunca me interesa el qué dirán. No me importa que digan ‘ay de nuevo se separó'”, señaló y además no quizo abordar en los detalles de su quiebre.

