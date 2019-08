¡Por el poder de Greyskull!: "He-Man" vuelve de la mano de Netflix

Una gran noticia recibieron los nostálgicos ya que el Príncipe Adam, Orko, Los Amos del Universo y los habitantes del planeta Eternia estarán de regreso gracias a Netflix.

Según informó la plataforma, la serie animada llegará bajo el título de "Masters of Universe: Revelation" (Amos del Universo: Revelación), la cual será la continuación de la historia clásica de los ochenta. En tanto, el proyecto estará a cargo de Kevin Smith en su producción ejecutiva.

Get ready for Masters of the Universe: Revelation, an animated @netflix show from @ThatKevinSmith that will pick up where the 80s show left off! #MOTU pic.twitter.com/enQyRjGDjs

— Masters of the Universe (@MastersOfficial) August 18, 2019