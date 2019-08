Mayte Rodríguez viajó con su perro en avión y generó molestia en pasajero: "Se hizo la que no entendía"

Ayer, el abogado Juan Carlos Cerda, afirmó en el matinal "Hola Chile" de la Red, que viajó en el mismo avión desde Cancún a Santiago, junto a Mayte Rodríguez.

El problema es que el hombre denuncia que la actriz viajó con su perra de raza Rhodesian Ridgeback en la cabina, y él aseguró que la mascota de nombre Naomi andaba suelta por la cabina de primera clase, sin caja de transporte.

Captura

"Yo iba con mi señora, estábamos sentados ya y entró esta señorita con un perro gigante. Me dio la impresión que se cree como una diva, excéntrica y que quiere viajar con su perro”, afirmó Cerda al matinal.

El abogado señaló que en la cabina iba un señor con un tanque de oxígeno, y que además él sufre de una leve alergia a los pelos de perro, lo cual le señaló al jefe de cabina del avión. "Él me dijo que la señorita viajaba con el perro porque era de asistencia emocional. Además me dijo que si me daba un ataque de alergia, yo debía bajarme del avión y que me reubicarián en otro vuelo”, expresó indignado.

Sin embargo, Juan Carlos Cerda, precisó que "en varios momentos del vuelo, la vio sola y no con el perro. Si fuese dependiente, tendría que llevarla con ella todo el tiempo". En tanto, el denunciante indicó que Mayte escuchó los alegatos de la gente pero " ella no dijo nada. Esa fue su actitud. Cuándo salió del avión se fue muerta de la risa", concluyó.

Captura

En su sitio Web, Latam, señala que los únicos animales que ellos aceptan como asistencia emocional son perros. Pero precisa que "puedes viajar con él si su tamaño permite que se pueda ubicar debajo del asiento delantero o a tus pies, sin que obstruya el pasillo".

Sigue leyendo