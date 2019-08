Nico Gavilán y el millonario descuento en su premio: “Las personas comunes pagamos impuestos, otros los evaden”

“Estaba en la última palabra, la había escuchado varias veces. No estaba seguro, o sea, no tenía idea de lo que era… pero como que la armé por la cosa de los prefijos y la tiré. En realidad nunca pensé que iba a estar buena, sólo era lo único que tenía y estaba correcta. Entonces en ese momento fue como… como chocante cuando Julián dijo ‘¡Correeeeeeeecto!’”, recuerda Nicolás Gavilán, quien se convirtió en el ganador del mayor pozo que se ha entregado en la historia de la televisión chilena.

¿La palabra que lo cambió todo? “arqueozoología”. “La definición aludía a la arqueología y a los animales. Entonces como contenía la Z, era la opción que tenía. La dije y estaba buena… Como que me costó reaccionar. Después el Julián me abrazó y me puse a llorar por la emoción”, recuerda el joven oriundo de Hualpén.

En total fueron $401.750.000; pues a los 396 millones a repartir se le sumaron casi seis por su participación en los últimos capítulos. No obstante, el estudiante de 22 años no recibirá el monto completo. Ya que tal como la legislación chilena establece, deberá pagar un impuesto del 25%.

“Es harto… creo que son más de cien palos. En realidad no estoy seguro de la suma, pero hay un buen impuesto, no sé… supongo que tengo que pagarlo no más po’. Las personas comunes y corrientes pagamos impuestos, hay otras personas que los evaden, pero así es la vida”, reconoce Gavilán, quien al principio aseguró que si ganaba, utilizaría el millonario monto para hacer una película.

Sin embargo, su deseo cambió: con el dinero pretende comprarse un departamento en Concepción.

“Esto me cambia la vida en el aspecto económico, porque no voy a tener más problemas de plata, eso es bueno… En verdad siempre tuve la esperanza de lograrlo”, cuenta respecto a su sensación tras ganar el enorme premio de “Pasapalabra”.

Los días posteriores a la filtración

Lamentablemente, el triunfo de Nico Gavilán ocurrió siete días después de que todo Chile se enterara de él, mermando así, la emoción del momento histórico. Y es que el pasado lunes se filtró un video en el que se veía la emocionante secuencia; “Fuerte y claro: Nico, contiene la Z…”, fueron las palabras de Elfenbein antes de que el sureño acertara su palabra número 25.

Tras ello, CHV decidió resguardar a Gavilán. “Para sacarlo, más que nada, del acoso mediático”, explica el productor ejecutivo del programa de concursos, Carlos Valencia.

“Le dimos la opción de irse a Buenos Aires, él estaba feliz, no conocía, entonces dijo que ya al tiro, encantado. Sirvió también para descansar porque fueron muchos capítulos de grabación junto a nosotros”, agrega.

De esta forma, el martes fue un día para planear su estadía, y el miércoles Gavilán cruzó la frontera en compañía del productor Tito Tank. “Fue bacán porque él conocía la ciudad, fuimos al teatro, a los parques y comimos bien”, destaca Nico sobre este viaje en el que visitó la ruta histórica de Argentina, mientras aprovechaba de “comer carne todos los días”. Tras ello, ayer retornó al país para ver su triunfo en pantalla.

Y aunque no pretende quedarse en TV, sabe que el cariño del público siempre estará presente. “Me ha costado acostumbrarme a eso, pero es bacán que me pidan fotos y esas cosas… siempre trato de responder el cariño”, sentencia el nuevo millonario.