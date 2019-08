"No time to die": la nueva película de James Bond ya tiene fecha de estreno

Por medio de la cuenta de Twitter del Agente 007, se reveló el nuevo título y la fecha de estreno de la película número 25 de James Bond. "No time to die" traerá de vuelta al actor Daniel Graig como el elegante agente secreto y contará también con el ganador del Oscar, Rami Malek, como el villano de la historia.

En tanto, la fecha de estreno será el 3 de abril del 2020, en Reino Unido. Mientras que en Estados Unidos será el 20 de abril del próximo año.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019