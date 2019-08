Para Aleste “No hay un límite”: recordada banda noventera oficializa hoy su regreso con un nuevo single

“Estamos juntos otra vez porque queremos estarlo…, porque gracias a Dios podemos, y porque nos motivó nuestra amistad”, dice Alfredo Alonso respecto al esperado regreso de Aleste, la popular agrupación que conformó en la década del 90 junto a Rodrigo Espinoza (voz), Ricardo Viancos (bajo), Lito Zerené (batería) y Juan Pablo Nieto (teclado) y que hoy oficializa su retorno a la escena musical, tras 25 años, con el estreno de “Donde Estabas”, el primer single de su nuevo disco “La Máquina del Tiempo”.

La reunión de los intérpretes de “Hay un Límite” comenzó a gestarse hace muchos años, según revelan los músicos. “Siempre estuvo en el corazón”, dice Nieto, y Zerené cuenta que era un tema que conversaban regularmente en el grupo de Whatsapp que tienen. No obstante, los tiempos nunca se habían dado como para decir “hagámoslo”. Sus respectivos trabajos y vidas como padres de familia no les daban tregua. Eso, hasta que decidieron organizarse y no seguir postergando un reencuentro que todos anhelaban. Y que a diferencia de otras bandas que se separan y regresan, lo de ellos no está motivado por un tema económico, sino que puramente emocional.

“Te diría que esto se empezó a maquinar muy fuerte el año pasado, con Alfredo y Lito. Yo de repente estaba en Colombia y recibía una llamada…, 'te quiero decir una cosa, déjate de we… y vamos a grabar esto lo antes posible. Sí o sí. No podemos seguir guardando esto en el corazón’. Y yo dije 'ok, bueno ya’”, comenta Espinoza, añadiendo que tras esa primera conversación el resto también dio su “ok” y entonces se programaron para volver a grabar.

“Era imposible decir que no a esto…, es como cuando te llaman los amigos y uno se junta con ellos. Claro que hay cosas que reacomodar en nuestras vidas, pero es sólo reordenar de forma diferente el quehacer diario. En mi caso, tuve que pedir unos días de vacaciones para poder grabar”, revela Viancos, quien en medio de la entrevista es el que más bromea respecto al cambio de look que ha traído para ellos el paso de los años. Y es que atrás quedaron las frondosas melenas y las caras juveniles. Hoy sus rostros evidencian sus 40 y tantos años, y Alonso bromea con que hay más “guata” que en el pasado. Aún así, mantienen la química de antaño y eso se nota en todo momento.

Nuevo disco, pero con sonidos noventeros

Una vez que todos estaban de acuerdo, comenzó el proceso de creación de “La Máquina del Tiempo”. “Nos propusimos tomar tres canciones de un disco, tres del otro, y hacer tres canciones nuevas y un cover… y nos reímos porque somos tan viejos que hasta el sello que nos editó en el pasado ya no existe”, dice entre risas Espinoza, y Nieto añade que desde el primer momento tenían claro que en esta nueva producción “no queríamos sonar como de los 2000, sino que noventeros…, entonces decidimos tocar como en los 90, pero con la tecnología del 2000. Y en ese proceso Lito ayudó mucho”.

Convencidos del sonido y la onda que le querían dar al álbum, Alfredo Alonso cuenta que tras grabar los temas “fuimos a buscar a un productor de Los Angeles (EEUU) que estuvo tras la música de todas las bandas de los 90 que nos gustaban, y nos ‘pescó’ de inmediato. Le partimos narrando nuestra historia, que para él era muy exótica, y nos terminó mezclando y masterizando el disco completo”.

“Donde Estabas”

Luego de todo este proceso y con “La Máquina del Tiempo” ya lista, juntos definieron los singles promocionales.

Y para sorpresa de sus seguidores, “Hay un Límite” no figura en dicha lista. La canción ícono de las fiestas noventeras y Kitsch -que es uno de los temas chilenos que más ha sonado en las radios durante los últimos 20 años- destaca en el disco, pero no será la “carta de presentación” de esta nueva etapa. La elegida es “Donde Estabas”, un tema inédito cuya autoría corresponde a Alonso y que hoy ve la luz junto a su videoclip promocional, grabado a comienzos de julio pasado en una “cita” muy particular. ¿La razón? Sus respectivas familias asistieron al rodaje y por primera vez los vieron juntos en escena.

"A mí me pegó mucho que cuando estábamos grabando. Empezábamos muy temprano y no estaba todavía ninguna de las esposas. A medida que empezó a pasar el día, llegaron todas. Y cuando estábamos grabando la segunda canción, ya estaban las esposas de todos con los hijos mirando…, yo le decía anoche a Yuri 'tú no sabes la emoción que fue estar en el escenario con mis amigos y verte a ti agarrar el teléfono y grabar'. Eso no tiene precio”, dice emocionado Rodrigo Espinoza, quien al igual que sus compañeros no esconde sus ganas de dar el próximo paso en este retorno: Tener una agenda de shows en vivo.

“Tenemos que buscar una productora buena, primero”, señala entre risas Lito Zerené, bromeando directamente a Alonso, quien es la cabeza de Bizarro Producciones. Este último reconoce que “tenemos ganas de tocar, estamos listos”.

Sin embargo, advierte que es algo que se tomarán con calma porque “tenemos que ver que se den los tiempos. Así que por ahora lo único que tenemos claro es que estamos lanzando este disco; y que pronto esperamos tenerlo en vinilo, para ser consecuentes en esto de la línea del tiempo”.