“Estamos decepcionados": Sony rompió el silencio y se refirió a la salida de “Spider-Man” de Marvel Studios

Tal como les contábamos ayer, Sony Pictures y Disney no llegaron al acuerdo que muchos esperaban. Y es que se dio a conocer la salida de “Spider-Man” del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tras ello la redes sociales explotaron. Hasta altas horas de la noche "Peter Parker"; "Spider-Man"; o incluso "Tom Holland" eran lo más comentado segñun la lista de tendencias de Twitter.

En consecuencia, la compañía debió romper el silencio y emitir un comunicado que explicara lo sucedido.

En la misiva, la compañía asegura que están “decepcionados”. ¿La razón? la decisión de que el presidente de Marvel, Kevin Feige, ya no sea más el productor principal de la franquicia cinematográfica.

“Muchas de las noticias de hoy sobre Spider-Man han caracterizado erróneamente las recientes discusiones sobre la participación de Kevin Feige en la franquicia. Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no dejarlo continuar como productor principal de nuestra próxima película live-action de Spider-Man”, empieza el comunicado.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019