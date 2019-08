"Amo a Liam y siempre lo haré": Miley Cyrus abrió su corazón y habló sobre su divorcio

Con un extenso hilo en Twitter, Miley Cyrus finalmente habló sobre su separación de Liam Hemsworth tras ocho meses de matrimonio y una década de relación intermitente. La cantante explotó por los rumores que se han difundido desde que se anunció el fin de la relación.

Miley destacó cada una de las fallas que ha cometido desde su adolescencia, cuando conoció a Liam, e hizo fuertes declaraciones de cada uno de los errores que ha cometido, los cuales incluyen consumo de drogas y comportamiento indebido.

Sin embargo, afirmó que las informaciones sobre la supuesta infidelidad que habría acabado con el matrimonio eran totalmente falsas.

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I’ve said it before & it remains true, I love Liam and always will.

