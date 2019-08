Desde "The Walking Dead" a "Crepúsculo": Quién es Christian Serratos, la actriz que dará vida a Selena Quintanilla en Netflix

View this post on Instagram

Selena in Houston, TX performing at the Houston Astrodome for the third consecutive year (February 26th 1995).