Marvel y sus tres nuevos anuncios arrasaron en el lanzamiento de Disney+

Gritos, aplausos y emoción por doquier. Esos tres elementos marcaron el lanzamiento oficial de Disney+ , pero por sobre todo la presentación especial que el presidente de Marvel, Kevin Feige, hizo sobre las series de este universo que llegarán en exclusiva a la plataforma que en nuestro país estará disponible el próximo año.

El primer anuncio que hizo estallar el Hall D23 de centro de convenciones de Anaheim fue el de la serie animada “What if…?”, una apuesta que mostrará a los personajes de la “saga del infinito” desde otra perspectiva y que contará con la participación, en las voces, de la mayoría de los actores de la franquicia.

“Una sola decisión puede alterar las realidades”, se señala al inicio del trailer que muestra, entre otras cosas, el rol clave que tiene en la historia la “Agente Cárter”, cuya actriz protagónica Hayley Atwell estuvo en el escenario recibiendo la ovación de la audiencia.

Tras la puesta animada fue el turno de “Loki”, cuyos creadores aseguraron que esta serie “responde la pregunta respecto a dónde fue Loki tas robarse el teseracto en Endgame”.

Tom Hiddleston no pudo asistir a la presentación, pero envió un vídeo en el que aseguró que la historia para el dios del engaño recién comienza.

Los protagonistas de “The Falcón and The Winter Soldier” , Sebastian Stan y Anthony Mackie, también fueron parte de esta verdadera fiesta para los fanáticos de Marvel. Aunque no hubo vídeo, se reveló que el villano de “Civil War”, “Helmut Zemo” interpretado por Daniel Brühl, será parte de esta historia a igual que “Sharon Cárter” personificada por Emily VanCamp.

Feige y los creadores de “Wanda Vision” no quisieron revelar mucho de este proyecto, pero sí mostraron un vídeo que daba “pistas” sobre el “sabor” que tendrá esta sitcom. En las imágenes se da a entender que estará centrada en la vida en pareja de ambos personajes.

“Estoy ansiosa de compartir esto con ustedes”, dijo Elizabeth Olsen, presente junto a Paul Bettany. Ambos también desataron la histeria del público, que explotaba de emoción con cada anuncio.

La guinda de la torta fue el anuncio de tres nuevas series que completarán este universo serial: “Ms Marvel”; “Mocn Night” y “She Hulk”, esta última centrada en el personaje llamado Jennifer Walter.

“Disney+ nos da una oportunidad tremenda de seguir haciendo crecer el universo de Marvel”, sentenció Feige, responsable de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos y que promete solo seguir ganando adeptos.