La animación cobrará vida: Cirque du Soleil prepara un espectáculo para Disneyworld en colaboración con Disney Animation

La D23 sigue dando de qué hablar. Tras los anuncios de sus nuevos lanzamientos y estrenos para la pantalla grande, se suman las novedades respecto a sus parques temáticos.

Así, esta tarde se confirmó que, por primera vez, Walt Disney Imagineering y Walt Disney Animation Studios unirán fuerzas para crear un show junto con el Cirque Du Soleil.

El espectáculo combinará una narración sobre la historia de este gigante del entretenimiento con el arte que propone la compañía de circo y teatro. ¿Cómo? el montaje se centrará en el viaje de una niña por la historia de la animación de Disney.

Over at Hong Kong Disneyland, the upcoming transformation of the castle will celebrate 13 Disney princess and heroines and be called The Castle of Magical Dreams 🏰 #D23Expo

— Disney D23 (@DisneyD23) August 25, 2019