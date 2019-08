Revelan polémico audio de Juan Gabriel en contra de Luis Miguel

View this post on Instagram

"No nesecitas decir si tan solo besame y sabras que como un loco estoy de ti enamorado" -Si Quieres . . . #JuanGabriel #SiQuieres #Besame #AmorEterno #CancionesDeAmor #EternamenteAgradecido #EternamenteJuanGabriel 📸@roberthacmanphotography