Buen marido: Ed Sheeran se retira temporalmente de la música para estar con su esposa

El cantante, guitarrista y compositor Ed Sheeran anunció que dejará su carrera musical por un año y medio según consignó el medio Daily Star.

El pasado lunes, en Ipswich, Inglaterra, el cantante afirmó a sus fanáticos desde el escenario que "me encanta que estén aquí, acabar aquí (Ipswich). Este es mi último bolo probablemente en 18 meses".

Cabe mencionar que el artista acaba de terminar su gira "Divide" con la cual realizó 280 presentaciones en dos años. Sheeran precisó que ahora desea pasar tiempo con su esposa Cherry Saborn.

El supuesto plagio

La popular canción "Shape of You" de Ed Sheeran está en el centro de la polémica en Reino Unido. El músico Sam Chokri acusó británico de apropiarse del estribillo de su canción "Oh Why" que data del 2015.

Chokri, afirmó al medio NME, que él mismo compartió "Oh Why" con el equipo de Ed Sheeran para poder colaborar con él. Sin embargo, el tiempo transcurrió y escuchó su estribillo en "Shape of You".

Mientras se espera una decisión judicial al respecto, se congelaron todas las ganancias que Sheeran ha recibido por la canción. El litigio se pospuso hasta el años 2020.

Cabe mencionar que aquel hit es la canción más escuchada en la historia de Spotify con más de 2.200.000 de reproducciones.