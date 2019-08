Ex "Cazadores de Mitos" murió en la suya: trataba de batir récord de velocidad

Jessi Combs quien participó durante una temporada del programa "Cazadores de Mitos" de Discovery Channel murió hoy a los 36 años de edad.

El medio The Hollywoood Reporter, reveló que la mujer estadounidense trataba de batir su propio récord de velocidad, en el desierto de Oregón, Estados Unidos, pero su vehículo chocó y cuya investigación está en curso

Combs era conocida por su fascinación por el mundo tuerca y la velocidad. Tanto así, que en 2013, se ganó el apodo como "la mujer más rápida en cuatro ruedas" cuándo alcanzó los 632 kilómetros por hora, el mismo que trató de batir y la llevó a su muerte.

Here's a look back at the life of Jessi Combs. https://t.co/WyHbqRbKrB

— Discovery Motor (@DiscoveryMotor) August 28, 2019