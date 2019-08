¿La nueva favorita? público de "Pasapalabra" se rindió a los pies de una nueva concursante

Hace un par de semanas, Nicolás Gavilán completó el rosco de "Pasapalabra" y ganó el millonario pozo acumulado de 396 millones de pesos. Con 53 apariciones, el joven universitario se convirtió en el favorito del público, destacando por su perseverancia y humildad.

Ahora, se acumula otra vez el premio, que lo disputan nuevos concursantes. En el capítulo de ayer, se enfrentó Purificación Pérez y Omar Peña. Junto a la española jugó el actor Roberto Vander y la ex Calle 7 Kathy Bodis. El equipo contrario fue liderado por Omar Peña, quien estuvo acompañado de la chef Carola Correa y el comentarista deportivo Horacio de la Peña.

Ninguno de los participantes logró completar el rosco. Sin embargo, Pérez se impuso ante su rival, por lo que en el próximo capítulo tendrá una nueva oportunidad de llevarse los 28 millones acumulados.

Uno de los temas más comentados de los seguidores de "Pasapalabra" fue la participación de Purificación. La española logró cautivar a los televidentes con su simpatía y humildad. Incluso, la compararon con Nicolás Gavilán.

*Con información de Nueva Mujer

A continuación, revisa las reacciones que ha dejado su desempeño en el programa de concurso en Twitter:

…pucha m encanta oña Puri! Clever! Tan vital! No es común ver a una mujer grande así. Hay pendejas q sólo dicen: no sé, no sé, ay no sé. 🙄🙄🙄 😬😬😬

Apuesto q pasa hoy! #PasapalabraCHV

— Ricky Picarte M (@Ricking2000) August 30, 2019