¿Rosalía es latina o no? La polémica que desataron los premios MTV 2019

Rosalía se convirtió en la primera cantante española en ganar dos premios Video Music Awards. Pero, a pesar del éxito que ha tenido, los usuarios en las redes sociales creen que no es correcto que ella se haya ganado uno de esos galardones, debido que su nacionalidad es española y no latina.

Sin embargo, La Real Academia Española (RAE), define a un latinoamericano cómo, una persona natural de Latinoamérica. Conjunto de los países americanos cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas. Perteneciente o relativo a Latinoamérica o a los latinoamericanos. Por otra parte, la intérprete de "Yo x Ti, Tu x Mi" no ha sido la primera cantante de España criticada por ganar un premio de este ámbito; sino que los cantantes Alejandro Sanz, Rocío Dúrcal, Natalia Jiménez y Enrique Iglesias, se vieron envueltos en la misma situación en otras entregas.

Este mapa conceptual, se hizo viral en las redes sociales, el cual explica que, los países que se encuentran envueltos en el cuadrado rojo son latinos. Mientras que los que están en el azul, son hispanoamericanos, y los países que son enmarcados tienen en común que, hablan en español.

Tras la premiación, muchos usuarios en Twitter, se vieron descontentos y buscaron demostrar que la cantante, no es latina. Otros, dicen que no hay nada malo en el galardón, ya que Rosalía fue premiada por mejor video de música latina, no porque ella sea latina.

AP

Rosalía se siente latina

La cantante, en una entrevista que le concedió a Billboard afirmó que a pesar de tener una cultura española, se siente 100% latina. "Cuando voy a Panamá, me siento como en casa. Así que sí, me siento latina" aclaró la autora de "Brillo" a la revista enfocada a la industria musical.

Otras acusaciones

La cantante fue criticada por los gitanos, por apropiarse del flamenco sin ser parte de ellos. Por otra parte, los cataluñenses juzgan a Rosalía por cantar sus canciones en español y no en catalán. Sin embargo, el mes pasado, la cantante estrenó la canción "Millonària" en el idioma valenciano.