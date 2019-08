Rodrigo González asesora a famosos en el stand up: “No descarto poner una escuela”

Rodrigo González, actor y comediante, saltó a la fama tras su paso por el Festival de Viña 2016. Ahora, desde “Comedy Bar” -local que fue suyo, pero que aún sigue siendo su casa-, continúa dando tribuna a nuevos exponentes del stand up, y también a otros rostros que son ajenos a aquel mundo.

Por ejemplo, la actriz Francisca Merino, el periodista deportivo Manuel de Tezanos, y el astrólogo Pedro Engel han sido guiados, paso a paso, por González en su propósito de hacer reír al público desde un escenario.

“Esto partió con Tonka Tomicic que presentó mi show en 2016 en el Comedy. Me llamaba la atención que un personaje ajeno al circuito experimentara aquello. Y bueno, también ayudó a generar prensa. Yo la llamé, pero estos otros casos me contactaron”, asegura Rodrigo González a Publimetro.

En este contexto, el actor afirma que la primera en llamarlo fue Francisca Merino, quien se retiró del humor tras presentar su rutina en distintas ocasiones a fines del 2018. Más tarde, de Tezanos llegó tímidamente al mencionado bar restorán y preguntó por él.

“Cuándo me avisaron dije ‘oh qué lata, porque lo encontraba latero’. Ahora, con el tiempo, es un gran amigo y tiene mucho talento. Él mezcla vivencias, fútbol y mucha ironía. Es un amante de la comedia”, recuerda sobre cuando el periodista de CDF le pidió ayuda para incursionar en el stand up.

Su fichaje más reciente fue Pedro Engel. En 2017, el ahora astrólogo de “Mucho Gusto” hizo shows con Daniela “Chiqui” Aguayo, pero ahora golpeó la puerta de González.

“Pasa que él quiere hacer un show solo. En estas dos semanas sacamos hasta el nombre, pero hay que seguir probando los textos. La idea es poder mostrarlo en noviembre, que prenda e irnos de gira”, afirma el comediante sobre “Humor a la Carta Astral”, show que está ayudando a cocinar.

Gratis por el momento

Rodrigo González cree que esto va más allá de ser una moda de famosos por dedicarse a la comedia y ofrece otro punto de análisis: “Es sentir el riesgo de enfrentarse al público estando solo, que no es lo mismo que animar un evento. Genera una sensación adictiva, un miedo especial, yo creo que eso es lo que los atrae”.

Así, el actor y comediante asegura que a los famosos que lo han contactado no les ha cobrado nada y que sólo lo hace como una forma de compartir lo que ama. “Creo que la vida hay que transarla de una forma más humana. Con el tiempo supe que fue Manuel (de Tezanos) quien me recomendó para CDF. A eso me refiero. Aunque no descartó poner una escuela para famosos, podría cobrar un camión de plata”, concluye entre risas.

Manuel de Tezanos: “Soy un apasionado de la comedia”

Gentileza

Aunque lo ha manejado con misterio, desde hace un año que el comunicador ha estado presentándose en el “Comedy Bar” esporádicamente.

“Me siento muy cómodo con el formato. Yo soy un apasionado de la comedia. He ido muchas veces a Nueva York a ver shows de grandes comediantes y ahora iré a Los Ángeles (Estados Unidos) a ver otro”, comenta.

El periodista deportivo pule guiones junto a Rodrigo González para un evento muy especial: “Me gustaría en noviembre transmitir un show en vivo por mi canal de YouTube. Quiero celebrar los 400 mil seguidores”, comenta expectante.

Francisca Merino: “Me complica hablar sin tapujos”

Gentileza

La actriz y ex rostro de “Bienvenidos” cuenta que tuvo una muy buena experiencia haciendo stand up, pero aún así, ya no lo sigue haciendo. “Pasa que para hacer reír, hay que hacerlo mucho de uno mismo. Ahora no tengo mucho para reírme. Sucede que tengo hijos adolescentes, entonces cualquier cosa que diga les podría repercutir”, revela Francisca Merino sobre su razón por abandonar el formato en el cual se guió con Rodrigo González.

“Me encanta el stand up y si me adentrara más, sería seca. Me complica eso de hablar sin tapujos, hay que estar muy libre para hacerlo. Ahora a mí me podría repercutir por lo que conté”, explica.

Pedro Engel: “Espiritualmente es rentable”

Gentileza

El astrólogo revela que le gusta la comedia porque “es lindo entregar humor en estos momentos. Me gusta reírme de mí mismo y tiene que ver mucho con la espiritualidad”.

Sin embargo, debió recurrir a Rodrigo González porque su otrora maestra, Daniela “Chiqui” Aguayo, está pronta a ser madre. Además, agrega que tras trabajar con ella le “quedaron ideas dando vuelta”.

“Es un diálogo con la gente, a pesar de que sea humor, llena mucho más el alma que andar leyendo comentarios. Chile necesita mucho amor”, precisa sobre su motivación de seguir preparando shows y guiones.

Por otra parte, asegura que hacer comedia “ahora no es rentable, pero hay que ver cómo le va al show que estoy preparando. Eso sí, “espiritualmente es muy rentable”, comenta en su estilo.