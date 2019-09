Actor tras Jesse Pinkman reveló que no podrás entender la película de "Breaking Bad" sin antes repasar esta escena

A pesar de que se trataba de algo más o menos confirmado, Netflix tomó a todos por sorpresa cuando anunció el próximo estreno de "El Camino: una película de Breaking Bad".

La cinta, como ya todos sabemos, se centrará en la historia de Jesse Pinkman luego del final de la serie. Lo que abre un montón de dudas sobre el posible reparto y la ausencia, al parecer lógica, de otros protagonistas de la serie. Encima de que su sinopsis oficial no ayuda mucho:

"El fugitivo Jesse Pinkman (Aaron Paul) huye de sus captores, la ley y su pasado. Escrita y dirigida por el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan".

Por la forma en que terminó "Breaking Bad", existe una auténtica confusión sobre qué trama podría tener la cinta. Pero Aaron Paul, el propio actor encargado de interpretar a Jesse Pinkman, nos regaló una pista en su cuenta de Twitter:

Breaking Bad – “I’ve never been more alone.”

• Directed by: Michelle MacLaren

• Written by: Vince Gilligan (created by) & @TomSchnauz

• Draft: As Broadcast@Aaronpaul_8 pic.twitter.com/n2pT2AEPCF

— Screenplayed (@Screenplayed) August 25, 2019