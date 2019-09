Soledad Onetto denuncia agresión por parte de estudiantes

Hace una hora, Soledad Onetto, tuiteó un registro en que denuncia que alumnos de la Universidad de Humanismo Cristiano la agredieron.

"Inaceptables alumnos de la Universidad de Humanismo Cristiano. Iba por la calle; me encerraron. Les pregunté p q la protesta?!. Insultos, garabatos, escupos, piedras contra el auto y espejo roto. Plop!", publicó en su cuenta de Twitter.

En el video, Soledad Onetto, sostiene que "Venía manejando por esta calle, los chicos de la Humanismo Cristiano, fabuloso. Me rompen el auto, me escupen y no tengo ni perra idea por qué sería esto. Esta es la juventud", señaló con evidente enojo.

Inaceptables alumnos de la Universidad de Humanismo Cristiano. Iba por la calle; me encerraron. Les pregunté p q la protesta?!. Insultos, garabatos, escupos, piedras contra el auto y espejo roto. Plop! pic.twitter.com/CvFXd6VbzO — Soledad Onetto G. (@SoledadOnetto) September 3, 2019

