Steffi Méndez sobre el pasado de su padre: "Estuvo muy involucrado en el tema de la delincuencia"

Una íntima revelación fue la que hizo Steffi Méndez en el último capítulo de "La Divina Comida", en donde expuso desconocidos detalles de su familia. La joven se sinceró durante una conversación con los demás invitados, entre los que se encontraba la actriz Tamara Acosta, Eliseo Salazar y Arturo Guerrero.

En la instancia, contó que sus padres se conocieron a temprana edad, aproximadamente a los 16 años, y que su madre quedó embarazada a los seis meses de relación. "Se quiso casar al tiro. Formaron su familia al tiro, joven, y mi papá intentando recién partir su carrera. Pasaba meses encerrando en el estudio. Iba muy poco a la casa", dijo.

La joven explicó que su familia tuvo un difícil comienzo, el que también estuvo afectado por el acercamiento de su padre, el conocido músico DJ Méndez, con la delincuencia y las drogas. "Mi papá estuvo muy involucrado en el tema de la delincuencia porque era muy joven. Se metía en estos grupetes que también andaban delinquiendo, robando y todo. De muy chico adicto a las drogas. El alcoholismo activado desde los 14 años. Y cuando me tuvo a mí, mi mamá le pidió que parara esas cosas, porque estábamos formando una familia", detalló.

"Cuando ya éramos tres, y se estaban separando, ahí tomó como un poco de conciencia de que él tenía una enfermedad. Se metió a estas reuniones AA, de Alcohólicos Anónimos. Yo me acuerdo de haber participado en algunas reuniones, que eran terapia de una familia, porque éramos convivientes de un alcohólico", recordó.

En adelante, todo empeoró. Steffi Méndez reconoció que la separación de sus padres la afectó mucho. "Me acuerdo cuando él se fue de la casa. De hecho, me acuerdo con detalles. Mi mamá, súper mal. Se desmayó. Fue horrible. Era muy chica. Obviamente que no lo entendía en el momento. Y en el momento me dio mucha rabia. Sentía que mi papá no estaba ni ahí con nosotros, pero claro, después entendí, porque desapareció un mes", señaló.

"Me acuerdo que igual fue un periodo malo, porque mi mamá como que no tenía ganas de seguir, de ser mamá. Yo creo que mi mamá tuvo ganas, en algún momento, de descansar, de suicidio, porque mi mamá era muy joven. Y me acuerdo que la familia de mi papá, mis tíos, ayudó mucho. Se hizo muy presente", explicó.

