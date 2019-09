El mea culpa de Jordi Castell tras protagonizar altercado con mujer de 64 años: "Fui un poco impulsivo"

El sábado por la tarde, Jordi Castell y una mujer de 64 años protagonizaron un altercado que terminó en un procedimiento policial. El incidente ocurrió en la comuna de Vitacura, mientras ambos se encontraban en un taco.

La mujer de la tercera edad denunció al fotógrafo por agresión. Según palabras de su hija, el comunicador se habría bajado de su auto para insultar a la conductora. "Le dice 'qué te pasa mongólica' y le hace un gesto como que estuviera loca", relata a CHV. Incluso, le habría pegado una cachetada mientras ella estaba en su vehículo.

A través de LUN, Castell desmintió a la demandante. "Me bajó la indiada, lo reconozco. Entonces me bajé del auto, que estaba como a un metro del de ella, y le pegué un combo a la puerta del chofer. Todo esto con el vidrio cerrado. Jamás la toqué a ella ni tampoco dañé su puerta como esta persona afirma", afirma.

El mea culpa de Jordi

Esta mañana, el fotógrafo visitó Mucho gusto para hablar sobre el incidente. Jordi Castell dio su versión de lo ocurrido. "Lo que más me afecta es que haya sobre reaccionado frente a actos de violencia con los que tampoco me sé comunicar", comenzó diciendo.

En el matinal de Mega, dijo que la hija de la señora de 64 años llegó 20 minutos después del altercado, por lo que ella no estuvo presente en el momento del conflicto. También aclaró que él no tocó a la mujer que lo acusa.

"Yo nunca le pegué en la cara, le pegué a la puerta de su auto, error número uno y el más grande", dice. Luego, esclarece que golpeó el vehículo después de que la señora lo insultara. "Me dijo degenerado y un par de cosas bien ofensivas", sostiene. "Mi primera gran disculpa pública es exaltarme cuando me tratan de degenerado o cuando denostan mi sexualidad. Ahí es donde yo cometo un gran error", indica.

El comunicador dice que se equivocó porque "se me olvidó que era una persona pública" y que fue "un poco impulsivo" al reaccionar a los bocinazos de la señora.

"Voy a aprovechar de pedir disculpas públicas porque la próxima vez que alguien me diga 'degenerado', voy a contar hasta tres y voy ver como reacciono, pero no te garantizo que reaccione de buena forma. Porque no puede ser que e el año 2019, a media cuadra de mi casa, alguien se tome la libertad de tratarme de degenerado porque me exalté. Dime lo que sea, insúltame de lo que sea, pero hasta cuando voy a tener que seguir escuchando que por la sexualidad que no elegí tengo que ser descalificado", enfatiza.

La versión del fotógrafo

Jordi y su novio venían de un almuerzo. Iban en el auto cuando otro vehículo les toca la bocina por mucho rato, según relata el comunicador al matinal de Mega. La segunda vez que lo hizo, se bajó y le dijo: "¿Te tomaste las pastillas?", cuenta. "Jamás dije 'vieja mongólica, guatona, ordinaria, no sé qué otras cosas dijeron que yo había dicho. Jamás diría 'mongólica', tengo una ahijada Down", añade.

Un par de horas más tarde, Castell se dirige a la comisaría para dar su declaración. Los uniformados le dijeron: "Esto desde el principio no nos olió bien, porque la señora llegó diciendo 'vamos a funar a este ma…"", relata.

Hay una serie de hechos que Jordi quiso exponer. Primero, la prensa llegó a los diez minutos del incidente. Además, "en la constatación de lesiones de la señora no hay lesiones" y la declaración del testigo dice que le pegó un combo al auto, no a la mujer. Carabineros le dijo que se fuera para la casa porque no le iban a tomar declaraciones.

