Kathy Salosny sobre su abrupta salida de TVN: “No calzo ahí y doy un paso al costado"

Ayer por la tarde TVN dio un inesperado anuncio. Y es que la señal estatal confirmó la partida de Katherine Salosny. Esto, tras llegar a un acuerdo para anticipar el término de su contrato.

Por parte de Televisión Nacional no hubo mayores detalles sobre el acuerdo. En cambio, se limitaron a darle las gracias a la animadora y desearle éxito en sus proyectos futuros.Más tarde, la propia Salosny rompió el silencio.

Sorpresa: Katherine Salosny se va de TVN A través de un comunicado, Televisión Nacional de Chile confirmó la salida de la conductora.

Salosny prefirió dar un paso al costado

“El programa tuvo algunos cambios hace un tiempo, yo no estaba de acuerdo con eso y finalmente llegamos a buenos términos”, explicó la ahora ex conductora de “No Culpes a la Noche” a Lun.

“Yo quiero seguir en una línea más conectada con la gente, la realidad social”, expresó.

En este contexto, fue consultada por la inclusión de farándula en su espacio de conversación nocturno. A lo que Salosny respondió que “el programa mutó a otro lugar y yo no me siento cómoda. No estoy de acuerdo con lo que está pasando hoy”.

“No calzo ahí y doy un paso al costado”, manifestó.

Ahondando en esta afirmación, la también actriz expresó que “no quiero estar por estar. Me interesa estar en la tele porque mi rol social y mi trayectoria tiene que ver con un efecto para el público, me importa hacerme parte de un reclamo ciudadano. Como comunicadora me importa ese rol social y no lo quiero traicionar”.

“Estoy tranquila con la decisión que tomé y con una pena honda porque yo creo en la TV pública”, sentenció, añadiendo que “hay que hacer renuncias para seguir un camino coherente al que has construido”.

Dentro de sus planes, la otrora presentadora de “Extra jóvenes” afirmó que se dedicará a cuidar a su madre, además de administrar su restaurante en Tunquén. “Hay un tema sensible con mi familia. Está pasando algo delicado y necesito tener más tiempo”, concluyó.

