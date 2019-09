Mario Horton y su elogiado debut en la comedia: “Ha sido una oportunidad para explorar un lenguaje distinto”

“Me había tocado representar algunos personajes con alguna faceta de comedia. Pero en teleseries que no eran derechamente una (comedia); como en ‘Papi Ricky’ o en ‘Las Vega’s’ que mi rol era dicharachero dentro de un lenguaje realista. Ahora, en cambio, soy parte de una comedia romántica y por eso todos estamos en una clave actoral distinta que hasta ahora no me había tocado”, cuenta a través del teléfono Mario Horton, quien ha acaparado elogios en redes sociales por su divertido rol en la recién estrenada “Yo soy Lorenzo”.

Es mediodía y Horton nos atiende durante una “ventana” en las grabaciones de la teleserie, que se llevan a cabo en Pirque. En un predio de dicha comuna se construyó el pueblo “Vista Hermosa”, epicentro de las aventuras de “Carlos” (Horton) y “Lorenzo” (Jorge Arecheta), quienes deciden cambiar de identidad ya que el segundo tiene como “misión” conquistar a la hija de un socio de su papá y a él no le gustan las mujeres. Pero como hay problemas económicos, deben sortear el tema sí o sí, generando un sinfín de situaciones graciosas.

Mario Horton

Vuelco a la comedia

“La teleserie tiene un punto de partida que incluye un equívoco tan entretenido, tan radical, que la comedia está dada desde la construcción del guión y su idea principal. Estos dos personajes, que invierten los roles, nos llevan a estar en equívocos constantes. Nos permiten navegar por la comedia con mayor fluidez”, explica respecto a su nuevo proyecto televisivo. Advirtiendo que ha sido “una experiencia novedosa, un desafío interesante y una oportunidad para explotar un lenguaje distinto y ponerme en otros roles”.

En la piel de “Carlos”, Horton echa al olvido al atormentado “Padre Reynaldo” de “Perdona nuestros pecados”. Y retoma su trabajo en la pantalla chica con un papel en el que incluso le conoceremos sus talentos musicales. Aunque él se niega a dar detalles al respecto.

“No voy a ‘spoilear’ a la gente. Pero se vienen varias sorpresas”, dice, entre risas, tras consultarle si lo veremos cantando en esta nueva producción que destaca por explorar el género musical.

“Es un experimento para la televisión. Desde el área han decidido jugársela por esto. Así que vamos de a poco”, señala sobre el hecho de ser protagonista de la primera teleserie musical.

Y aun cuando él no lo quiere confirmar, fuentes al interior de la producción aseguran a Publimetro que lo veremos cantando en los próximos capítulos.

“Yo Soy Lorenzo” debutó el lunes con un peak de 32 puntos. En tanto, en sus primeras tres emisiones promedió 27,5 unidades. Ubicándose así entre los estrenos de teleseries vespertinas con mejor sintonía del último tiempo.

“Aunque el rating sea bueno uno no debe relajarse”

“Siento que esta área dramática ha estado corriendo riesgos muy constructivos, en términos de las historias por las que apuesta y el no encasillar a sus actores. Creo que eso la gente lo agradece. Siento que al público le gusta ver ese aspecto camaleónico del actor. Y para mí es súper gratificante poder interpretar personajes tan distintos”, comenta Mario Horton, quien comparte protagónico con tres nuevas contrataciones de Mega; el ya mencionado Jorge Arecheta, Vivianne Dietz y Francisco Reyes.

Sobre el trabajo con los nuevos compañeros, con quienes además comparte en la mayoría de las escenas, cuenta que “hemos tenido un proceso muy interesante y logramos entendernos en las dinámicas actorales de manera muy veloz porque hubo un proceso largo de lecturas y ensayos antes de comenzar a grabar. El director trabajó como afinando una orquesta antes de iniciar las grabaciones. Eso nos permitió aceitar la máquina. Conocernos mejor. Cosa de no partir de cero el primer día de rodaje”.

"No podemos dejar de hacer teleseries de calidad"

Dietz interpreta a “Laura”, la joven que Horton deberá conquistar en nombre de “Lorenzo”. Mientras que Reyes da vida al padre de la chica, “Ernesto”. “Siento que su llegada ha sido un plus para la teleserie”, destaca Horton, quien además celebra la alta sintonía de la apuesta vespertina, considerando que la TV vive momentos complejos. De hecho, TVN cerró su área dramática; CHV no cuenta con una; y Canal 13 decidió externalizar sus proyectos.

“Uno disfruta que la audiencia nos acompañe, pero aunque el rating sea bueno, uno no debe relajarse. No podemos dejar de hacer teleseries de calidad, con historias potentes y entretenidas y elencos bien conformados, con actores desarrollando bien sus talentos. Ese standard no puede bajar, ya que la industria de la televisión no está pasando por un momento tan sólido, entonces, es importante cuidar lo que tenemos hoy”, declara, añadiendo que “siento que el área dramatica de Mega ha demostrado que el género sigue vigente”.

