“Vienen por ti”: el libro que reencantó a los jóvenes con la fantasía

A fines de julio una nueva escritora irrumpió en la escena nacional con su primer libro. Se trató de Andrea Larrabe, quien debutó en este rubro de la mano de “Vienen por ti”, una obra que mezcla la fantasía con el terror. Y que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas.

La autora, quien también es periodista y reconocida youtuber, creó esta historia en torno a una familia que trabaja capturando almas para el Diablo. Según afirma a Publimetro, esta decisión se debió, en gran parte, a que siempre le "han llamado la atención las historias que tienen un toque espeluznante. Pero sin llegar a ser terror".

"No fue una opción consciente. Creo que inevitablemente me siento atraída hacia la fantasía por la libertad que eso me da", agrega Larrabe sobre su afán por incursionar en este género.

Es en este contexto que nos topamos con Estée Deveraux, la protagonista de esta trama que incorpora distintos elementos de la fantasía para así encantar a grandes y chicos. De hecho, llama la atención que la inspiración de Larrabe surgiera a partir de su exótico oficio; posee un blog en el que periódicamente publica tips para viajar a Disney World.

En consecuencia, sus dos atracciones favoritas (La mansión embrujada y La Torre del Terror) funcionaron como "inspiración detrás del aire de misterio que crea la novela", afirma,. Aunque explica que "inevitablemente Puerto Umbra, el lugar donde transcurre la novela, tiene varios guiños al sur de nuestro país".

Por otra parte, otro aspecto cautivante y que llama la atención es la actitud de “El jefe”. ¿La razón? en vez de mostrar al clásico Diablo, Larrabe retrató a este personaje como un ente cálido. Casi como un padre. Planteándole a los lectores una delgada línea entre el bien y el mal.

Y es que uno de los temas principales de esta obra es lo relativo. "Al final es muy difícil encasillar a las personas o las situaciones como blanco o negro… Desde el lado 'malo', la protagonista va viendo que el mundo y las personas no son tan sencillas. Que todo siempre es más complejo de lo que se ve y hay muchas capas", explica la periodista.

"Me encanta poder crear mundos, situaciones o personajes sin tener que atenerme a ciertos códigos", expresa, agregando que Harry Potter, Caraval y el Circo de la Noche inspiraron esta novela.

Buen debut literario

Las múltiples reseñas que se pueden encontrar en internet destacan la "impecable pluma" de Andrea Larrabe, quien ha pulido su escritura desde que tiene memoria. Así, no fue de extrañar que a menos de un mes de su lanzamiento, "Vienen por ti", publicado bajo el sello Alfaguara Juvenil de Penguin Random House, entrara en la lista de los libros más vendidos del país.

"No me cierro a una segunda parte, porque he tenido varias ideas en el último tiempo. Pero tampoco puedo asegurar que la historia de los Deveraux continuará", adelanta la autora sobre una eventual secuela. Ya que quienes han leído el libro, la piden insistentemente.

En tanto, tampoco descarta que en el futuro sea adaptada al cine o a una serie audiovisual. "Sin embargo, no es un objetivo indispensable. Al final del día la novela la escribí pensando en generar emociones y trasmitir una historia a través de las palabras", sentencia Larrabe.

