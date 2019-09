Robert Downey Jr. recuperó su Instagram: hackers estafaron a miles de sus seguidores con un presunto sorteo

Ayer Robert Downey Jr., el actor detrás del traje de "Iron-Man", fue hackeado.

Desde su cuenta de Instagram se comenzaron a postear stories y publicaciones sobre supuestos concursos de un iPhone. Siendo que el actor es rostro de OnePlus.

ADSLZone

Pero todo se trataba de hackers informáticos. El engaño consistía en que la gente deslizara en las stories, donde se les redirigía a un sitio malicioso. Con más de 43 millones de seguidores, la cantidad de afectados debe ser alta.

Todo fue más allá, cuando se descubrió que los perpetradores habían cambiado el mail de verificación. Por lo que el equipo de prensa del actor tuvo que intervenir.

El actor se refirió a la situación en su Twitter:

I'm sorry to say my Instagram has been compromised… Please steer clear for the time being until it's sorted. Thank you all. I love you 3000.

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) September 6, 2019