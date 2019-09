¿Fin de su relación tóxica?: Dylan Meyer, la guionista que cautivó el corazón de Kristen Stewart

View this post on Instagram

Grazie Dylan Meyer. Non finirò mai di ringraziarti Thanks Dylan Meyer. I will never cease to thank you ❤ Hai fatto felici NOI, e Kristen Stewart che è arrivata a Venezia così felice e innamorata…di te. Si legge nei suoi occhi radiosi quanto sia innamorata di te. Non potevi arrivare prima? Grazie Dylan, grazie di tutto e di esistere! I❤U #kristenstewart #dylanmeyer #krilan #instalove #instapic #hollywood #traditrice #seriale #grazie #thanks #stellamaxwell #runaway #goodluck #instalike #likeforlikes #goaway #iloveyou #iloveyoudylan #loveislove #actress #screenwriter #hugs #eyes #venezia #movies #love #fallinlove #beautifulgirls #lesbian #lgbt