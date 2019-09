Hoy nuestra alma llora: así es como el mundo despide a Camilo Sesto

La noche de este sábado el mundo se remeció. A través de redes sociales, cercanos a Camilo Sesto dieron a conocer una noticia que enlutó a millones de personas; el cantante español falleció a los 72 años.

Posteriormente, figuras de distintos ámbitos reaccionaron al inesperado comunicado. Todos lamentando la partida del insigne artista.

De esta forma, cantantes como Raphael, Isabel Pantoja, Yuri y Rosana fueron los primeros en reaccionar.

En este sentido, el intérprete de “Como yo te Amo” emocionó con sus palabras. Sobre todo porque fue un gran amigo de Camilo Sesto, y su pesar se hizo sentir.

“Querida gente maravillosa, hoy estoy triste. Se nos fue Camilo Sesto, una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran amigo mío de toda la vida. Buen viaje querido amigo. Te vamos a extrañar muchísimo”, escribió Raphael, junto a una fotografía de su juventud.

Que tristeza más grande , #camilosesto para mi una voz incomparable y además un compositor increíble . Crecí escuchándolo y admirándolo desde pequeño , he cantado sus canciones desde siempre y su música ha sido… https://t.co/EkiFKiUX8A

Desde el “Ya no puedo más” hasta la ópera rock “Jesucristo Superstar”, nos deja multitud de canciones emblemáticas que conforman la banda sonora de nuestras vidas y que el tiempo no se podrá llevar.

En tanto, políticos de distintas partes también quisieron despedir al astro musical. De hecho, el presidente de España reaccionó a las pocas horas del anuncio.

“Con su voz genuina, como intérprete y compositor, consiguió ser uno de los artistas más queridos y universales”, lamentó Pedro Sánchez.

“Mi abrazo a su familia y al mundo de la música. Sus melodías serán siempre parte de nuestra memoria”, agregó el mandatario.

Sin embargo, no hay dudas de que las palabras más emotivas han surgido de personas comunes y corrientes.

En otras palabras, los seguidores de Camilo Sesto no quisieron guardar sus sentimientos, y a través de Twitter han despedido al intérprete. Por ejemplo, valorando su larga trayectoria y deseándole un buen descanso.

Descanse en Paz Camilo Sesto. Voz, Estilo y Canción Inigualables. Su admirador he sido desde la primera vez que escuche su canto. Seguiremos recordandolo. Adiós…..¡¡ @CamiloSesto #QEPD

https://t.co/BBbcx65ipF

Si alguien me inspiró a cantar, si a alguien le he copiado los melizmas, si a alguien e imitado en mi manera de interpretar y transmitir una balada es al gran #CamiloSesto. Hoy de cara a su muerte solo me queda… https://t.co/BBbcx65ipF

— Nestor Johan Acevedo (@JohanScarlet) September 8, 2019