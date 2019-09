Pamela Díaz y su mala relación con Carola de Moras: "Trabajé 3 años con ella sin saludarnos"

El año pasado se encendió la polémica cuando Pamela Díaz arremetió contra su compañera de canal, Carola de Moras. En ese entonces, la "Fiera" dijo que la conductora era una mala copia de Tonka Tomicic, generando revuelo y la molestia de CHV. Fue despedida por sus dichos, pero regresó a la señal como la flamante conductora del matinal "Viva la pipol".

Ya pasados los meses, la noche de este lunes la animadora estuvo invitada al programa "No culpes a la noche", donde ahondó en la polémica.

Camila Stuardo, panelista del espacio de TVN, le mostró una imagen de Carola de Moras. "¿Les cae bien?", preguntó la conductora a los animadores. Ambos respondieron que sí, pero que no son amigos.

"Trabajé 3 años con ella si saludarnos", aseguró Pamela Díaz. "El Rafa trataba de unirnos y no había caso. Yo le dije un día que no lo hiciera más, porque era desagradable obligarnos, porque ninguna quería saludar a la otra", agregó el rostro de CHV.

"¿Qué es lo que te caía mal de ella?", le consultó Stuardo. "No tengo nada en común con ella, no me gusta nada", aseveró la "Fiera".

Y es que , cuando Pamela Díaz fue despedida tras sus dichos, le consultó a sus jefes el por qué de la decisión y, pese a que ellos le negaron que haya sido por presión de la ex animadora de CHV, pudo confirmarlo tiempo después.

"Me entero a los dos meses que ella dice súper feliz que 'la eché yo, porque pedí su cabeza"