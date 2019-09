Pancho Saavedra se la jugará con dos nuevos estelares: "Después ando alegando que estoy colapsado pero me encanta hacer mil programas"

Pancho Saavedra debutó en un lejano 1993 en la televisión. El lugar fue el programa “Una vez más” de Canal 13, misma casa que lo alberga hoy con 26 años en el rubro. Y ciertamente su metamorfosis se ha sentido. De ser panelista de Alfombra Roja ha llegado a ser el presentador con más espacio en pantalla con sus programas “Lugares que Hablan” y “Contra Viento y Marea”, que este mes cumple dos años desde su primer capítulo. Siete premios del “Copihue de Oro” y la corona de “Rey Guachaca” avalan los años de carrera de Francisco, pero para él lo más importante es el cariño de la gente y, como nos comenta emocionado, “poder entrar en el hogar de los chilenos”.

Un nuevo desafío para Pancho Saavedra

Pero tal parece que los nuevos desafíos le quedaron gustando. "Hay dos proyectos que están dando vuelta para el próximo año, pero no quiero dejar de hacer 'Contra Viento y Marea' ni 'Lugares que Hablan'. Después ando alegando que estoy colapsado pero me encanta hacer mil programas", adelantó Saavedra . Las nuevas apuestas se centrarían en el área de la cultura y el docu reality, siempre al aire libre: "Si me encierro en un set me seco, para mí es sería un error encerrarme en un estudio".

A pesar de no poder anticipar mucho, el presentador informó que ambos proyectos se encuentran aún en comités de televisión y que, al igual que sus dos actuales programas, "todo tiene que ver con la calle".

Un hombre de transiciones

"Siento que hacer 'Contra Viento y Marea' es como cuando dejé de hacer AR para hacer 'Lugares que Hablan'. Y la gente ama “Lugares que Hablan”, pero yo también quería hacer otras cosas y que el público me conociera en otra faceta. Yo creo en las transiciones y hoy la gente ha conectado con los dos programas y eso es muy importante", comentó a la vez que confesó que su segundo estelar no era lo que esperaba y que "a mitad de la primera temporada estaba chato". Pero el cambio se fue dando solo, sobre todo a través de la ayuda que se dio cuenta que podían entregar. “En el primer capítulo le dije al productor 'o pasamos por la vida de estas personas provocando un cambio o yo no hago este programa'”.

Así fue avanzando hasta convertirse en en el presentador con más horas en televisión y, por qué no decirlo, uno de los más valorados por el público. Esta situación la enfrenta con plena humildad. "Me dan risa esos títulos, nunca me los creo, pero siempre el cariño de la gente es importante. A veces me paran en la calle, nunca me han dicho una pesadez, todo lo contrario, sólo a veces un ‘JAJAJA’ pero es de cariño”.

Y aunque todo lo ha enfrentado con alegría, no todo son risas para el curicano. Pancho Saavedra ha declarado "estar seco" de tanto llorar en su programa de bodas. Y cómo no, si está lleno de historias de superación y personajes que están en contra del amor de las parejas, a quienes les ha tocado enfrentar. Pero el animador confiesa que la preparación que hizo previamente, a pesar de su despliegue, fue nula. “No me preparé, yo creo que haciendo 'Lugares que Hablan' , y la vida misma. Desde chiquitito me gustó ser el que solucionaba los problemas”, confesó.