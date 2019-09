Héctor Noguera salió airoso tras someterse a una operación al corazón a sus 82 años

Esta semana el actor Héctor Noguera se sometió a una delicada intervención. Y es que la mañana de este martes fue operado por una estenosis aórtica; una enfermedad cardiaca que es frecuente en hombres mayores.

“Es una estrechez en la aorta”, explicó el otrora patriarca de “Machos” a Lun. Además, añadió que en dicha intervención debieron ponerle “una válvula para que eso se dilate y el flujo de sangre sea más expedito”.

De acuerdo al relato del actor de 82 años, hace un tiempo que había comenzado a sentir cansancio físico. Este malestar se desataba, sobre todo, cuando hacía ejercicio o al momento de subir escaleras.

“Yo hago mucho deporte y cuando hacía me cansaba más, entonces ahí fui al médico para ver qué pasaba y me dijeron que tenía esta estrechez, pero que con la inserción de esa válvula me podía recuperar bien, que iba a quedar como nuevo”, agregó Noguera al medio citado.

Así, la cirugía terminó sin mayores complicaciones. Aunque significará que el intérprete y actual director artístico del Teatro Camino suspenda sus compromisos y labores por un tiempo. En específico, cerca de una semana, pues el también decano de la Facultad de Artes de la Universidad Mayor será dado de alta este viernes.

"Está estupendo, súper bien. Consciente, conversando y molesto porque quería irse el jueves a la casa pero le darán alta el viernes”, expresó Amparo noguera sobre el actual estado de su padre.

