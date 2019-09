El Sernac tiene en la mira a los influencers y no descartan acudir a los tribunales de justicia

Hace unos meses, Pamela Díaz se convirtió en la primera influencer en declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Ahí, se le consultó por las ganancias que pudiera tener a raíz de las promociones que realiza en Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores.

"Me mandaron un mail para decirme que tenía que ir a la oficina de Teatinos 120. Según ellos, no saben nada de Instagram, qué significaba mi foto en Monticello tal día, qué me pagan ellos, por qué subí una foto con una blusa determinada. Quién pagó el viaje a Cancún, si fue un canje o alguien me invitó. Puras cosas así", comentó Pamela Díaz a LUN en ese entonces.

Pero el SII no es la única entidad que tiene a los influencers bajo la lupa. La Tercera reveló que el Sernac ha puesto sus ojos en los famosos chilenos. Según el citado medio, el el organismo fiscalizador ha tenido reuniones solicitadas por las propias empresas a través de la ley de Lobby para responder las dudas de las marcas acerca de la fiscalización.

"El Sernac está analizando la información remitida por las empresas, y en caso de detectar infracciones a la Ley del Consumidor, tomará las acciones que estime pertinentes y oportunas", dijeron, agregando que lo que buscan es fiscalizar la llamada "publicidad nativa". Esta es aquella que se se mimetiza o integra al contenido o medio donde aparece.

"No es lo mismo creer que un influenciador consume un bien o servicio porque efectivamente reconoce en éste cualidades positivas en forma honesta e íntegra, que saber que difunde una opinión sobre un producto, servicio o experiencia porque una marca le paga para publicitarla", explicaron desde el Sernac.

"El Sernac ha seguido monitoreando este tipo de publicidad, ahora a través de sus nuevas facultades de fiscalización, y en caso de detectar los mismos hallazgos, tomará las acciones que estime pertinente para que las empresas se ajusten con la Ley del Consumidor, no descartando procedimientos voluntarios colectivos e incluso acudir a los tribunales de justicia", sentenciaron respecto a los influencers.

