Fue víctima de abuso sexual: Marcela Vacarezza recordó crudo episodio de su adolescencia en "Podemos Hablar"

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de "Podemos Hablar". En esta oportunidad, los invitados al estelar de CHV fueron Mauricio Flores, Carolina Soto, Marcelo Marocchino, Ximena Ossandón, Carlos Tejos y Marcela Vacarezza.

Como es de costumbre, la noche estuvo plagada de confesiones íntimas. Algunas más fuertes que otras.

En este contexto, Vacarezza reveló un brutal episodio que vivió en su adolescencia; fue víctima de abuso sexual cuando tenía entre 13 y 14 años.

"Me gustaba bañarme en la playa cuando no había nadie. Entonces yo andaba con mi bikini y con un sweater largo, porque ya eran como las 20:45 horas y le dije a mi hermano mayor que me acompañara al baño", partió diciendo la esposa de Rafael Araneda.

"Cruzamos la calle y fuimos a un restaurant donde vendían anticuchos y entramos y estaba el gallo… me acuerdo que era enorme, gordo, ¡ay asqueroso!", continuó relatando.

"Me abre la puerta. Yo paso y ahí siento que me empieza a tocar por atrás. Cierra la puerta y yo le digo que quiero irme, pero él cierra la puerta y empieza a subirme las manos y a tocar entera", agregó.

Para escapar, la panelista de "Muy buenos días" contó que le pegó en los genitales a su victimario."Yo me acuerdo de él hasta el día de hoy. Y seguía ahí. Yo creo que no sabía que era yo. Si este gallo lo hace una vez, quizás lo hizo otras veces", señaló.

"A una le falta la voluntad de contar estas cosas, porque piensa que los papás le van a coartar la libertad, por ejemplo", concluyó Vacarezza.

