Cecilia Bolocco habla de la operación de Máximo Ménem: "Mi alma y mi ser han estado abocados solamente a la sanación de mi hijo"

View this post on Instagram

Desde Noviembre del año pasado mi alma y mi ser han estado avocados solamente a la sanación de mi hijo…sigo en ello pero con el corazón lleno de gratitud! Gratitud a Dios, a nuestra maravillosa Madre la Virgen María y a cada uno de Uds, que con tanto amor y oraciones nos han acompañado! Gracias de corazón!!! ❤️🙏 Hoy vuelvo a contactarme con Uds por un motivo maravilloso porque mañana llega por primera vez a Chile, en visita oficial, la bellísima imagen de la Virgen de Fátima, directamente desde su Santuario de Portugal, la cual desde 1947 ha recorrido el mundo entero! Ojalá le abramos nuestros corazones!!! 💫🙏❤️