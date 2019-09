Muere Ric Ocasek, cantante de The Cars, a los 70 años

El que fuera cantante del grupo de "new wave" The Cars, Ric Ocasek, de 70 años, fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan. Así lo informó hoy el New York Post, siendo después confirmado por la policia. Mediante un comunicado, aseguran que recibieron una llamada cerca de las 20 :00 horas GMT "por un hombre inconsciente en la calle 19 Este. Se declaró su muerte en el lugar".

Baradit pone en tela de juicio a nuestros “Héroes”: “Bernardo O’Higgins era un dictador corrupto, bien autoritario” Hace unas semanas, el escritor nacional lanzó el quinto libro de su saga “Historia secreta de Chile”, donde postula a siete nuevos ídolos populares

Según las fuentes, al parecer la muerte le sobrevino por causas naturales. Fue hallado inconsciente len su apartamento de la zona de Gramercy Park por su ex esposa, la ex modelo de origen checo Paulina Porizkova.

Ocasek y su banda The Cars saltaron a la fama en 1978, con un álbum homónimo que incluyó éxitos como “My Best Friend’s Girl” y “Just What I Needed.”. Bajo el liderazgo de Ocasek, The Cars incorporó efectos electrónicos extravagantes propios del estilo "new wave" ("nueva ola") a canciones pop de estructura clásica.

Pero no todo fue alegrías en The Cars, ya que se separaron en 1988. Se demoraron en volver y en 2011 Ocasek escribió nuevas canciones. Según el diario USA Today, creía que sonarían mejor si las tocaba con sus antiguos compañeros de banda.

Inédito momento en "Contra viento y marea": Equipo del programa decide no apoyar boda por problemas de la pareja Por primera vez, el programa decidió "dar un paso al costado" tras problemas de la pareja

Algunos temas de The Cars