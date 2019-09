Chiqui Aguayo se convirtió en madre y presentó a su hija Amal

Luego de un extenso trabajo de parto, la comediante Chiqui Aguayo dio a luz a su primera hija Amal. La panelista del Muy Buenos Días se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja Karim Sufán.

A solo momentos de que se conociera la noticia, el matinal realizó un contacto telefónico con la comediante, quien reveló algunos detalles sobre la llegada de su pequeña hija que pesó 3 kilos y midió 48 centímetros. "Estamos súper contentos (con Karim), pero cansados. Ha sido todo súper bonito, pero fue un trabajo de parto de 24 horas, ya que las contracciones partieron el domingo. Estábamos nerviosos, me dolía harto y llegué gritando moderadamente a la clínica. Era una mezcla de emociones, estaba en shock", dijo.

TVN

Sin embargo, no todo fue seriedad en el solemne momento. Según contó Chiqui Aguayo, en medio del parto vivió una curiosa anécdota junto a su pareja. "Había pedido anestesia y no sentía tanto. Las indicaciones era pujar, pero me ayudó la matrona, básicamente subiéndose arriba mío. Karim pujaba conmigo y terminó adolorido. Le decía que me relatara lo que estaban haciendo con Amal. Él estaba parado y mudo a mi lado y solo me decía ‘está bien’. Estaba obnubilado", explicó.

Además, comentó que presentó un poco de dificultades al amamantar por primera vez a su hija. "Fue un desastre. Me mordió y se enojó, porque no encontraba la pechuga", contó sobre Amal, agregando que espera visitar el matinal durante los próximos días, para que puedan conocer a su hija.

TVN

