Games of Thrones sería la serie favorita de los premios Emmy 2019

Este domingo 22 de septiembre se llevará a cabo la versión número 71 º de los premios Emmy, en donde se premiarán las series más destacadas, actores de estas y programas de que marcaron ese 2019. Como serie favorita se encuentra con 32 nominaciones "Games of Thrones", la destacada apuesta que finalizó este año con opiniones muy divididas en la crítica, pero que, sin embargo, se sigue reconociendo como una de las mejores series de los últimos años. Por lo mismo, no es de extrañar que sea una de las series con más nominaciones incluso a nivel actoral, estando Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Lena Headey (Cersei Lannister), entre otros, en la batalla por ganar los premios como mejores actores de series dramáticas.

A la destacada serie que ha sido muchas veces a ser trending topic en redes sociales, sorprendentemente, le sigue con 20 nominaciones "The Marvelous Mrs. Maisel", la cual deja en tercer lugar con 19 nominaciones a una de las series que indudablemente dio que hablar este año, Chernobyl.

A pesar de las nominaciones, la gran batalla en el ámbito de "Mejor Drama", se encuentra entre Game of Thrones, Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This is Us.

En el caso de "Mejor Comedia" la lucha estará entre Barry, Fleabag, Russian Doll, Schitt’s Creek, The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel y Veep.

Chernobyl, Escape at Dannemora, Fosse/Verdon, Sharp Objects y When They See Us son las series que están a la espera del reconocimiento como "Mejor Limited Series".

La ceremonia se podrá ver, en vivo y en directo desde Los Ángeles, a las 20 horas a través de TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original).