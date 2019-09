Confirman a Jessica Rothe como protagonista de "All my life"

El medio internacional "Deadline", confirmó la nueva protagonista del "All my life". La elegida sería la actriz de "Feliz día de tu muerte" Jessica Rothe, quien tendrá que interpretar a un personaje inspirado en Jenn Carter, una mujer enamorada que soñaba con casarse con su prometido, el cual sufría un cáncer terminal. La historia de la pareja es recordada por conmover en redes sociales, ya que finalmente la pareja duró solo 128 días casados.

La cinta será dirigida por Marc Meyers (How he fell in love) y su guión estaría basado en el guión "La lista negra" de Todd Ronsenberg. Por el momento, Rothe sería la única actriz confirmada para la entrega.