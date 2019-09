Estos son los actores favoritos para los premios Emmy según las redes sociales

Hoy se llevará a cabo la entrega de los premios Emmy 2019, donde no solo se premiará a las mejores series, también a sus más destacados actores. Es por esto que las redes sociales se han inundado de las expectativas de los fanáticos, quienes ya han manifestado sus favoritos.

Entre los nombres que más resuenan en las plataformas se encuentra el de Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen en la destacada serie Game of Thrones, la cual también de por si es una de las preferidas por los espectadores, siendo la propuesta televisiva con más nominaciones (32).

hoy emilia clarke merece ganar ese #Emmys2019 , ella es una actriz impresionante, este discurso lo dio sin mirar a nadie y el impacto que pega con un idioma que no existe y que lo dio con impotencia, por ella y su personaje daenerys targaryen

todavía no veo la temporada pero aunque he leído que es la peor de todas mi bebé Emilia se merece el Emmy así que si no se lo dan voy a quemar todo okey? #Emmys2019 pic.twitter.com/DHiNYZaWgI

— 𝒃𝒆𝒏𝒋𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆𝒓𝒂𝒔 ϟ (@swiftxholland) September 22, 2019