Miley Cyrus y Kaitlynn Carter terminaron tras casi dos meses de relación

En agosto de este año una desgarradora noticia llegó para los fanáticos de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, la pareja anunciaba su divorcio luego de tan solo 8 meses de matrimonio. Sin embargo, una sorpresa llegó a los pocos días después. La cantante fue fotografiada besando se junto a una nueva pareja, Kaitlynn Carter.

Lamentablemente, la bella pareja también acabó su relación según confirmó una fuente anónima de la revista People, quien asegura que "Miley y Kaitlynn rompieron. Aún son amigas".

Dado a la ex relación de las chicas, se rumoreaba que este era el principal motivo de divorcio de la pareja de "La última canción", información que inmediatamente fue aclarada por Miley, quien negó los rumores.

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I’ve said it before & it remains true, I love Liam and always will.

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019