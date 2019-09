"Game of Thrones", "Chernobyl" y “Fleabag” se impusieron en los premios Emmy: revisa aquí la lista completa de ganadores

"Game of Thrones" hizo renacer el trono de hierro este domingo. La serie de HBO se impuso como Mejor Serie de Drama en una noche cargada de sorpresas. Por su parte, "Chernobyl" se quedó con la estatuilla para Mejor Serie Corta. Mientras que la sorpresa la dio "Fleabag", serie de BBC que se alzó como Mejor Comedia.

Así, el Microsoft Theater de Los Ángeles vivió una noche histórica encabezada por los actores que dieron vida al universo GOT. La fantasía épica empató su récord de 12 estatuillas en una misma edición, superando a producciones como "Better Call Saul", "Bodyguard", "Killing Eve", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This Is Us".

Winter is finally over, but @GameofThrones’ #Emmys run certainly isn’t. After eight seasons, Game of Thrones has four wins for Outstanding Drama Series. pic.twitter.com/DvNQPNCXl4 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

Emmy / AP

“Todo esto comenzó en la mente retorcida de George R.R. Martin", dijo David Benioff al agradecer al autor cuyas novelas fueron la base para la saga de fantasía de HBO.

Asimismo, Peter Dinklage fue nombrado mejor actor de reparto de drama por "Game of Thrones". Quedándose así conel récord al mayor número de trofeos por el mismo papel, superando el empate con Aaron Paul de "Breaking Bad".Y es que actores como Gwyneth Paltrow, Michael Douglas y Julia Louis-Dreyfus, la protagonista de “Veep” que ha ganado seis Emmys consecutivos por su papel de Selina Meyer, subieron al escenario para presentar a los ganadores de distintas categorías.

Histórica noche

El primero en hacer historia en la ceremonia fue Billy Porter. ¿La razón? el protagonista de "Pose", serie de FX sobre la vida nocturna LGBTQ a finales del siglo XX, se convirtió en el primer hombre gay en recibir el premio principal a Mejor Actor de Drama en los Emmy.

Emmy / AP

"Dios los bendiga a todos. La categoría es amor, a todos, amor. Estoy tan feliz y sobrepasado por haber podido vivir para ver este día”, dijo un eufórico Porter, resplandeciente en un traje brillante y un sombrero de extravagante.

Más tarde, vino otra sorpresa. Y es que la serie de Amazon "Fleabag", una comedia oscura sobre una mujer disfuncional, fue reconocida como mejor comedia. Lo que también le valió dos premios a su creadora y protagonista Phoebe Waller-Bridge (guion y mejor actriz de comedia).

Emmy / AP

"Esto se está volviendo ridículo”, dijo Waller-Bridge en su tercer paso por el escenario para recoger el premio principal.

Eso sí, su triunfo en actuación impidió que la estrella de “Veep,” Julia Louis-Dreyfus, impusiera un récord como la actriz más premiada de la historia de los Emmy.

"¡Nooooo!", dijo contrariada Waller-Bridge mientras Louis-Dreyfus sonreía para las cámaras. "Por Dios, no. Gracias. Actuar se me hace muy duro y muy doloroso, pero todo se trata de esto”, dijo sosteniendo firmemente su trofeo.

Principales categorías

La actriz inglesa Jodie Comer fue reconocida en la categoría de drama por "Killing Eve". Competía con su coestelar Sandra Oh, quien ganó el Globo de Oro por su papel y habría sido la primera actriz de origen asiático en ganar un Emmy en la categoría.

“Mi mamá y mi papá están en Liverpool (Inglaterra) y no los invité porque no pensé que iba a ganar en esta ocasión. Primero: lo siento, segundo: los amo”, dijo Comer, después de elogiar a Oh.

Bill Hader ganó su segundo trofeo consecutivo como actor de comedia por la serie sobre un matón “Barry”. La estrella de "Ozark" Julia Garner ganó en la categoría de mejor actriz de reparto; categoría en la que competía con cuatro actrices de "Game of Thrones".

Entrada la noche el auditorio vitoreó cuando Jharrel Jerome de "When They See Us", una serie sobre el caso de cinco jóvenes injustamente acusados por una violación conocido como Central Park Five, se llevó el premio a mejor actor de una serie limitada (corta).

“Lo más importante, esto es para los hombres que conocemos como los Cinco Exonerados”, dijo Jerome dirigiéndose a los cinco hombres presentes entre el público. Los cinco se pusieron de pie y saludaron al público mientras les aplaudían.

Ese fue el único premio para la aclamada serie de Netflix en la noche, pues "Chernobyl" se llevó el honor como mejor serie corta.

HBO se impuso por sobre los servicios de streaming

Las victorias para las OTT se fueron con las series de Amazon Prime “Fleabag", ''The Marvelous Mrs. Maisel" y "A Very English Scandal", así como "Bandersnatch (Black Mirror)" de Netflix, que se llevó el premio a mejor película.

Pero HBO nuevamente mostró su fortaleza al llevarse trofeos para "Chernobyl," ''Barry" y el programa de tertulia de John Oliver.

De hecho, un Homero Simpson animado hizo una breve aparición en el escenario. Hasta que fue abruptamente aplastado por un piano y Anthony Anderson de "black-ish" corrió para "rescatar" la noche. Ahí llamó al astro de "Breaking Bad" Bryan Cranston al escenario, para hablar sobre el poder de la televisión desde sus comienzos hasta su actual época dorada.

"La televisión nunca ha sido más grande, nunca ha sido tan importante y la televisión nunca ha sido tan tremendamente buena", dijo, orgulloso, Cranston.

Revisa aquí los ganadores a las principales categorías de los premios Emmy:

Mejor serie dramática: "Game of Thrones"



Mejor comedia: "Fleabag"



Mejor actor dramático: Billy Porter, "Pose"



Mejor actriz dramática: Jodie Comer, "Killing Eve"



Mejor actor de comedia: Bill Hader, "Barry"



Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"



Mejor actor de reparto dramático: Peter Dinklage, "Game of Thrones"



Mejor actriz de reparto dramática: Julia Garner, "Ozark"



Mejor actor de reparto en comedia: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"



Mejor actriz de reparto en comedia: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"



Mejor miniserie: "Chernobyl"



Mejor película para televisión: "Black Mirror: Bandersnatch"



Mejor actor de miniserie o película para televisión: Jharrel Jerome, "When They See Us"



Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"



Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Ben Whishaw, "A Very English Scandal"



Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Patricia Arquette, "The Act"



Mejor programa de concurso: "RuPaul's Drag Race"



Mejor programa de sketches y variedades: "Saturday Night Live"

