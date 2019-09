Reacción "homofóbica" de Aldo Duque por pie de cueca de Sharp generó polémica discusión en “Bienvenidos”

Durante estas Fiestas Patrias hubo un momento que quedó marcado en la historia. Y es que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, llegó hasta la fonda “Zuliana y las estrellas de la noche”, inaugurada por la concejala trans Zuliana Araya. En aquel lugar, el frenteamplista bailó un pie de cueca con la transformista Analy Fontaine.

Igual escandalizó a algunos: la cueca de Sharp con un transformista que fue aplaudida en redes sociales Hasta cuando este tipo de reacciones.

Aquel tema fue ampliamente comentado, y este lunes se abordó en el matinal “Bienvenidos”. En este contexto, el abogado Aldo Duque fue criticado por su polémica postura.

“Al inaugurar las fiestas patrias bailando cueca con un travesti disfrazado de vedette, en Valparaiso, Sharp ejerce su derecho que es relacionarse y bailar con quien él se siente cómodo. Yo espero que el pueblo porteño ejerza el suyo también opinando sobre esto en la prox. elección”, expresó el defensor, previamente en su cuenta de Twitter.

“Se equivoca. Inauguré fiestas patrias con Claudia Vallejos, funcionaria municipal. Parte del grupo Tunquén. Demasiada opinología le puede hacer mal.”, fue la respuesta del edil porteño.

Por ello, en su paso por el espacio de Canal 13, fue inevitable tocar el controvertido tema. Ahí fue consultado por su “molestia” tras la celebración de Sharp.

Tensión en "Bienvenidos"

“En lo personal, cuando veo la imagen bailando con un señor travesti o transformista, siendo la cueca el baile tradicional chileno en que el hombre coteja a la mujer, me pareció impropio como lo hizo el alcalde. A mi juicio hay ciertas tradiciones que no se deben romper”, partió diciendo el abogado de Luis Pettersen.

“En el contexto de Fiestas Patrias, la cueca como baile tradicional es un cortejo del varón a la dama. Por eso entiendo que debe ser bailada entre un hombre y una mujer“, agregó, siendo ampliamente criticado en redes sociales.

Eso sí, precisó que Sharp estaba “en su derecho”. Pero que “un señor con brillos; botas hasta los muslos, yo siento que es una caricatura de una mujer“, agregó en referencia Fontaine.

Respuesta de los panelistas

No obstante, Duque fue consultado por el símil con la cueca chora, que justamente no requieren vestimenta tradicional.

“Yo no votaría por una persona que hace eso en unas Fiestas Patrias. Es mi opinión personal. Tengo derecho a darla porque es una autoridad y está sujeta a escrutinio público (…) a mí no me gusta lo que hizo el alcalde porque estéticamente me choca“, respondió, recalcando su posición.

Por su parte, Tonka Tomicic reaccionó explicándole que en estos tiempos su postura es errónea, puesto que perpetúa el discurso de odio hacia la comunidad LGBTQ.

“¿No será exagerado de su parte, o mucha homofobia, muy hiperventilado, una sobrerreacción llegar a hacer una crítica política? (…) Porque usted puede decir ‘no me gustó nada lo que hizo el señor Sharp bailando con un trasgénero. La verdad es que yo soy hombre o mujer, tradicional… no se cómo le gusten a usted”, cuestionó Mauricio Jurguensen.

“A mí tampoco me importa cómo le gusten a usted. Pero partiendo de esa base…”, respondió inmediatamente Duque, manifestando que “no estoy haciendo una critica política. Estoy haciendo una critica estética”.

Aún así, Duque mantuvo su postura. Lo que generó cientos de comentarios en redes sociales por parte de los indignados televidentes. Pese a ello, hubo quienes apoyaron al abogado.

Revisa algunas de las reacciones que generó la visita de Aldo Duque a "Bienvenidos:

¿En #Bienvenidos13 tendrán idea de quienes invitan?, Aldo Duque no solo tiene vinculaciones con la Justicia Militar de Pinochet al trabajar con el siniestro Fernando Torres Silva, también tuvo mucha cercanía con Eugenio Berríos, el desarrollador del GAS SARÍN. — ChicoPercebe27 (@percebe27) September 20, 2019

Despertar y ver a Aldo Duque hablando de Jorge Sharp. Prefiero caer en un coma etílico con báltica y campanario hasta el 2030. — Danitcita (@Drawnitza) September 23, 2019

#Bienvenidos13 no soy homofóbica ni nada por el estilo. Pero comparto la opinión de Aldo Duque .Tendría que haberse vestido de huasa .Y Mauricio que ya se aburra de tanto defender su color político. Si el tema es que opinan del baile. — elvira gálvez (@elviritagalvez) September 23, 2019

#Bienvenidos13 por dios!! Como es posible q el Sr Duque haga ese tipo de comentarios, es para la risa, y la inclusión? La cueca es libre y q importa como este [email protected] — ingrid prat (@GigiPrat) September 23, 2019

Aldo Duque cancelado igual que Alberto Plaza #Bienvenidos13 que evolucione el caballero, como dijo el alcalde Sharp “estamos en el siglo XXI”. — Bárbara Sottolichio (@barbsottolichio) September 23, 2019

#Bienvenidos13 sr duque no veo donde esta lo malo del baile, que importa si era trasvesti o mujer u hombre. Es ud muy conservador o de frenton homofobico — Bulma🐰 (@Srtabulma) September 23, 2019

Da vergüenza ajena la discusión y el nivel del debate en #bienvenidos13 no puedo creer que exista gente que siga justificando la intolerancia, el maltrato bajo el argumento de mantener las tradiciones. Primero Aldo duque con un discurso obsoleto y ahora defendiendo el rodeo. — Carolina Cerda (@moscawareck) September 23, 2019

#Bienvenidos13 duque y moreira dinosaurios retrógrados. Amantes de la dictadura asesina. Valparaíso es diverso, feliz y único, la cueca se baila como cada uno quiere y la sienta. la juventud y la mayoría piensa distinto en Chile, grande Jorge sharp. — sergi thop. (@sergithom) September 23, 2019