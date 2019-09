Fridays for future: el impacto de Greta Thunberg en las redes sociales tras la Cumbre de Acción Climática 2019

Greta Thunberg, joven activista de 16 años, decidió dejar sus estudios a un lado para hacer frente a la crisis climática, impulsando el movimiento Fridays For Future que invita a todos los países a alzar la voz por la conservación del planeta y su ecosistema natural, lo que ha generado huelgas estudiantiles en más de 160 naciones. Greta se ha vuelto un personaje importante y es por esto que fue invitada a la Cumbre de Acción Climática, realizada este 23 de septiembre del 2019, en la sede de las Naciones Unidas, New York. En el inició de esta asamblea, Greta envió un mensaje a los líderes mundiales, mencionando que el dinero y la economía no debería ser el foco de atención sino más bien la crisis climática “Están muriendo personas”. Este discurso, según datos recogidos por Rompecabeza Digital, generó un volumen alto de menciones en Twitter, convirtiéndose en tendencia con un peak de 21.370 comentarios durante el desarrollo del encuentro.

En la conversación, hombres y mujeres entre los 25 a 45 años de edad compartieron imágenes y videos de su discurso destacando algunas de sus frases más polémicas. Cabe destacar que el género femenino ha predominado en la conversación con 56%. En este contexto, se registraron opiniones divididas respecto a los planteamientos de Greta, algunos a favor de sus llamados y activaciones, mientras que otros consideran que hay beneficios económicos relacionados con su campaña.

Entre las palabras más utilizadas destacan las menciones hacia la cuenta de @GretaThunberg y los hashtags #fridaysforfuture y #climatestrike que han sido incluidos en más de 12.000 tweets. También, predominaron los comentarios destacando “El valor, la fuerza y el coraje de la joven para dirigirse a los líderes mundiales”. Sin embargo, ya se evidencian algunas interacciones y expectativas respecto a lo que será su participación cuando la COP25 se realice en nuestro país, y si este evento generará un volumen similar de comentarios, ya que en tan solo una semana se han registrado 51.463 menciones sobre la crisis climática y se espera que esta cifra vaya en aumento; considerando que este viernes 27 de septiembre, 2019, a las 18:00 horas en Plaza Italia, se realizará el segundo Fridays For Future y se estima que cada vez más personas se unan a este movimiento.

